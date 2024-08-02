В исследовании учитывались пять компаний-лидеров по количеству абонентов.

Агентство TelecomDaily недавно опубликовало результаты своего исследования, посвященного скорости интернета у московских провайдеров широкополосного доступа. В анализе принимали участие пять ведущих компаний, которые занимают основные позиции по количеству абонентов в столице.

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В первой половине 2024 года в Москве наблюдается значительный рост скорости интернета. Средняя скорость загрузки данных в сети достигла 124,4 Мбит/с, что представляет собой увеличение на 6% по сравнению с данными двухлетней давности. Рост скорости по различным показателям варьируется от 25% до 60%, что подчеркивает значительные улучшения в предоставлении интернет-услуг.

На основании результатов исследования, самым быстрым провайдером в Москве оказался МТС. По ряду показателей скорость интернета от МТС превышает показатели ближайшего конкурента на 50%. Средняя скорость загрузки данных у МТС составляет 184,1 Мбит/с, что ставит компанию на первое место в рейтинге.

На втором месте в общем зачете располагается Ростелеком. По скорости загрузки интернет-пакетов Ростелеком демонстрирует стабильные и высокие показатели. Замыкают пятерку лидеров следующие провайдеры: «МегаФон» (в связке с NetByNet), «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Акадо».

Вот как выглядит топ-5 провайдеров по скорости загрузки интернета:

МТС: 184,1 Мбит/с «Акадо»: 133,9 Мбит/с Ростелеком: 115,9 Мбит/с «МегаФон»: 106,8 Мбит/с «Билайн»: 81,1 Мбит/с

В ближайшие годы ожидается дальнейшее улучшение качества интернет-услуг. Рост скорости и надежности интернет-соединения продолжится, так как провайдеры стремятся внедрять новые технологии и расширять свои сети. Будет интересно наблюдать, как эти изменения повлияют на рынок и какие новые лидеры появятся в следующем исследовании.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют значительный прогресс в сфере предоставления широкополосного интернета в Москве.