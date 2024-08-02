Перечень оснащения включает в себя шесть подушек безопасности, 13,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса, салонное зеркало с автозатемнением, двухзонный климат-контроль, функции бесключевого доступа и запуска мотора клавишей, а также подогрев передних и задних кресел, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Автомобиль также располагает камерами кругового обзора, графической приборной панелью, датчиками парковки, дождя и освещения.

Новый бизнес-седан Geely Preface, разработанный на совместной платформе шведской Volvo и китайской Geely, предлагается в двух вариантах, чтобы удовлетворить запросы самых разных водителей. Под капотом бензиновый мотор с четырьмя цилиндрами, рабочим объемом 2,0 литра, который развивает мощность в 200 л.с. и крутящий момент 325 Нм. В качестве трансмиссии используется семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями, а привод реализован исключительно на передние колеса.

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Geely Preface предлагает обширный список оборудования, включая шесть подушек безопасности, 13,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса и климат-контроль с двумя зонами. Удобства, такие как бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и система подогрева передних и задних сидений, делают поездки комфортными в любое время года.

Старшая версия модели выводит комфорт и безопасность на новый уровень с вентиляцией и электрорегулировками передних кресел. Премиальная аудиосистема с 12 динамиками предлагает отличный звук, а адаптивный круиз-контроль и современные ассистенты, включая системы предотвращения столкновений и контроля движения в пределах разметки, обеспечивают уверенное вождение. Geely Preface — это не просто автомобиль; это сочетание стиля, комфорта и инновационных технологий.

На данный момент российский офис Geely не раскрыл официальные цены на новую модель Preface. Однако автомобили уже доступны на российском рынке через параллельный импорт, что дает возможность приобрести машину начиная от 2,5 миллионов рублей.