По мнению экспертов W3C, сторонние cookie позволяют отслеживать активность пользователей на разных сайтах, что нарушает приватность.

Консорциум Всемирной паутины (W3C) обеспокоен решением Google отказаться от блокировке сторонних cookie-файлов в браузере Chrome. W3C акцентирует внимание на важности удаления этих файлов, подчёркивая угрозу, которую они представляют для конфиденциальности пользователей в интернете.

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Эксперты W3C указывают, что cookie-файлы отслеживают активность пользователей на различных веб-сайтах, что нарушает их приватность. Несмотря на полезные функции, такие как вход в аккаунты или сохранение товаров в корзине, эти файлы активно используются для отслеживания поведения пользователей и скрытого сбора данных, направленного на показ таргетированной

На протяжении нескольких лет W3C тесно сотрудничал с командой Google Privacy Sandbox, работая над альтернативными методами сохранения функциональности интернета без ущерба для конфиденциальности пользователей. Но отказ Google от блокировки cookie ставит под угрозу результаты многолетних усилий, направленных на создание безопасного веб-пространства.

W3C настоятельно призывает Google пересмотреть своё решение и вернуться к планам по блокировке сторонних cookie-файлов. Консорциум подчёркивает, что продолжит работу над созданием более безопасного и конфиденциального интернета, надеясь на сотрудничество с разработчиками всех браузеров в этом вопросе. Важно осознавать, что блокировка сторонних cookie-файлов может значительно улучшить уровень защиты персональных данных в интернете, что станет важным шагом на пути к обеспечению конфиденциальности пользователей в цифровую эпоху.