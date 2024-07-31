Принадлежащая Chery марка Jetour представила на домашнем рынке кроссовер Jetour X70 Plus образца 2025 модельного года.

Марка Jetour, принадлежащая Chery, недавно представила на домашнем рынке обновленный кроссовер Jetour X70 Plus 2025 модельного года. Этот автомобиль претерпел значительные изменения во внешнем виде, включая абсолютно новую переднюю часть с узкой передней оптикой, что делает его похожим на популярные кроссоверы Li Auto.

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Основным элементом обновления стало новое оформление передней части автомобиля. Узкие фары теперь соединены светящейся перемычкой, состоящей из 118 ярких светодиодов. Этот дизайнерский ход придает автомобилю современный и футуристичный вид. Также, автомобиль оснащен двухцветными колесными дисками, а на нижней части заднего бампера появился декоративный диффузор, что добавляет спортивности общему облику.

Jetour X70 Plus 2025 имеет внушительные размеры: длина составляет 4749 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1720 мм, а колесная база — 2745 мм.

Автомобиль предлагается в двух вариантах компоновки салона: 5-местная и 7-местная версии. Особое внимание уделено комфорту пассажиров второго ряда: угол наклона спинки сиденья регулируется в диапазоне от 25 до 41°.

Jetour X70 Plus оснащен передовыми системами помощи водителю. В их число входят адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора, обеспечивающие высокий уровень безопасности и комфорта при вождении.

На выбор предлагаются два варианта 1,5-литровых турбированных двигателей. Базовый двигатель мощностью 156 л.с. комплектуется 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Более мощный вариант, выдающий 184 л.с., оснащен 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Jetour X70 Plus предлагается в шести различных комплектациях. Цены на автомобиль варьируются от 15,5 до 19 тысяч долларов. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальную конфигурацию под любые требования и бюджет.

Согласно данным ресурса «Китайские автомобили», новый Jetour X70 Plus официально появится в России в ноябре текущего года. Однако продаваться он будет под названием Soueast S07. Этот шаг позволит компании расширить присутствие на российском рынке и привлечь больше покупателей.

Jetour X70 Plus 2025 года — это современный кроссовер, сочетающий в себе стильный дизайн, передовые технологии и высокую производительность. Он готов удовлетворить потребности самых требовательных водителей, предлагая комфорт и безопасность на высшем уровне.