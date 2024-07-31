Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Cixin Technology представила в Китае процессор Cixin P1 для ПК с поддержкой ИИ
Technology сообщила о том, что все готово к запуску Cixin P1 в серийное производство.

Cixin Technology недавно анонсировала в Китае процессор Cixin P1 (каталожный номер — CP8180) для персональных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Этот процессор демонстрирует производительность в задачах ИИ до 45 TOPs, что превосходит требования для нового поколения ПК под управлением Windows, которые составляют 40 TOPs.

реклама

Cixin P1 построен на 6-нанометровом техпроцессе и основан на архитектуре Arm. Он оснащен 12 ядрами, из которых 8 больших и 4 малых, работающих на максимальной частоте 3,2 ГГц. В состав системы также входит 10-ядерный графический процессор (GPU) «настольного уровня», обеспечивающий превосходную графическую производительность.

Процессор Cixin P1 поддерживает экраны с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, что гарантирует плавное и четкое изображение. Он также оснащен шиной PCIe 4.0, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и имеет четыре порта USB-C, обеспечивающих быструю передачу данных и подключение различных устройств.

Cixin Technology объявила, что процессор Cixin P1 полностью готов к серийному производству. Это означает, что в ближайшее время пользователи смогут оценить все преимущества этого инновационного решения.

С таким мощным и функциональным процессором, как Cixin P1, будущее ПК выглядит еще более перспективным и многообещающим.

#искусственный интеллект #windows #процессор #ноутбук #компьютер #ии #пк #серийное производство #cixin p1 #cixin technology
+
Написать комментарий (0)
Китайская компания Nio анонсировала первый ИИ-процессор Shenji NX9031 для автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
8
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
5
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
50
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
4
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
1
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
+
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
4
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
4
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Путин нацеливает на децентрализацию: крупные корпорации покинут Москву
3
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Раскрыты технические характеристики складного смартфона Huawei Nova Flip
+
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
4

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
7
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
13
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
10
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
41
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
4
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16
Ученые нашли способ увидеть первые звезды нашей Вселенной
1

Сейчас обсуждают

slikts
11:20
Твою голову охладит!
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
John Doe
11:17
т.е. если я решу продать, то буду в офигенном плюсе. Кто же в итоге переплатил...
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
VladTag
11:10
https://rutube.ru/video/e6e00f24769d2a0ad0696c096a93e601/
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
Daniel Pol
11:10
Какой тебе объективный контроль на расстоянии 213 км?
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
Можем повторить
11:00
Найден простой способ обойти замедление YouTube в России при помощи небольшой утилиты
VladTag
10:58
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив.
Репке: ВС РФ ускорили темп наступления и им будет достаточно 2-х лет, чтобы дойти до Киева
VladTag
10:53
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
Asker 013
10:51
Думаю, что Россия опоздала лет на 10 ... как минимум. Нужно не компаниям и государству "разрешать" крипту, - а народу! ...Нужно извиниться, покаяться, и обратиться со словами "братья и сестры" ... п...
Россия легализует использование криптовалют в международной торговле
АМуДя
10:44
бро, какая репутация, он проставляет дизы везде где его немного цепляют. это поступок жалкого обиженного мальчика.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Михаил Горохов
10:44
Опечатка в предложении 'до конца на изучены'
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем