Technology сообщила о том, что все готово к запуску Cixin P1 в серийное производство.

Cixin Technology недавно анонсировала в Китае процессор Cixin P1 (каталожный номер — CP8180) для персональных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Этот процессор демонстрирует производительность в задачах ИИ до 45 TOPs, что превосходит требования для нового поколения ПК под управлением Windows, которые составляют 40 TOPs.

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Cixin P1 построен на 6-нанометровом техпроцессе и основан на архитектуре Arm. Он оснащен 12 ядрами, из которых 8 больших и 4 малых, работающих на максимальной частоте 3,2 ГГц. В состав системы также входит 10-ядерный графический процессор (GPU) «настольного уровня», обеспечивающий превосходную графическую производительность.

Процессор Cixin P1 поддерживает экраны с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, что гарантирует плавное и четкое изображение. Он также оснащен шиной PCIe 4.0, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и имеет четыре порта USB-C, обеспечивающих быструю передачу данных и подключение различных устройств.

Cixin Technology объявила, что процессор Cixin P1 полностью готов к серийному производству. Это означает, что в ближайшее время пользователи смогут оценить все преимущества этого инновационного решения.

С таким мощным и функциональным процессором, как Cixin P1, будущее ПК выглядит еще более перспективным и многообещающим.