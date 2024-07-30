Если человек не является ИП, то он сможет заниматься майнингом без включения в реестр, если не будет превышать лимиты энергопотребления.

Недавнее решение Государственной Думы Российской Федерации оказало значительное влияние на рынок криптовалют в стране. Законопроект, который был принят во втором и третьем чтении, легализует майнинг криптовалют в России.

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Нововведение, принятые Госдумой, официально регулирует деятельность по майнингу криптовалют в стране. Согласно закону, заниматься майнингом смогут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Министерства цифрового развития РФ. Если физическое лицо не является ИП, оно сможет заниматься майнингом без регистрации в реестре, при условии, что его потребление энергии не превышает установленных лимитов.

Однако, не все смогут получить право заниматься майнингом. Закон вводит строгие ограничения для индивидуальных предпринимателей. Майнингом не смогут заниматься лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономики, против государственной власти, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Также исключены из числа участников те, кто внесен в списки террористов и экстремистов.

Кроме того, новый закон запрещает совмещение майнинга криптовалют с деятельностью в сфере электроэнергетики. Это ограничение введено с целью предотвращения использования криптовалютного майнинга в ущерб энергетическим ресурсам страны.

Майнеры будут обязаны предоставлять информацию о полученной цифровой валюте и ее адресах-идентификаторах в уполномоченный правительством орган. Несоблюдение требований может привести к серьезным последствиям, включая уменьшение максимальной присоединенной мощности или полное отключение от электросети. Важно отметить, что в случае нарушения, плата за подключение не будет возвращена, а соответствующие санкции будут наложены судом.

Закон также вводит запрет на рекламу криптовалют и предложение их широкому кругу лиц. Эти меры направлены на защиту потребителей от возможных рисков, связанных с инвестициями в цифровые активы, и предотвращение распространения мошеннических схем.

Большинство норм, касающихся майнинга криптовалют, начнут действовать с 1 ноября 2024 года. Это дает время участникам рынка подготовиться к новым требованиям и адаптироваться к изменившимся условиям.