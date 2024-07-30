Динамика продаж авто японской марки на разных рынках разная. Так, например, на домашнем рынке продажи просели на 32% — до 823 595 авто. Продажи за рубежом выросли на 3,1% — до 4,34 млн авто (главным образом за счет роста спроса в Северной Америке и Европе).

В первой половине 2024 года компания Toyota, включая бренды Daihatsu и Hino, вновь утвердилась в качестве лидера на мировом автомобильном рынке. Согласно данным агентства Kyodo, Toyota продала 5,16 миллиона автомобилей, что превзошло показатели любого другого автопроизводителя. На втором месте находится Volkswagen с 4,35 миллионами проданных авто, что на 0,02 миллиона меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Несмотря на снижение продаж на 4,7% в сравнении с первой половиной 2023 года, Toyota уже пятый год подряд занимает лидирующую позицию. Динамика продаж компании различается в зависимости от региона. На домашнем рынке в Японии продажи упали на 32%, составив 823 595 автомобилей. Это связано с временной приостановкой производства автомобилей марки Daihatsu, вызванной выявлением факта фальсификации данных испытаний на безопасность.

На международных рынках Toyota продемонстрировала уверенный рост продаж. В первой половине 2024 года компания продала 4,34 миллиона автомобилей за пределами Японии, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. Основными рынками роста стали Северная Америка и Европа, где спрос на автомобили Toyota продолжает увеличиваться.

Стратегия Toyota по поддержанию высокого уровня продаж основывается на качестве и надежности продукции, а также на внедрении новых технологий и расширении модельного ряда. Компания активно развивает направление экологически чистых автомобилей, включая гибридные и электрические модели, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной в условиях ужесточения экологических норм.

Toyota уверенно удерживает лидерство на мировом автомобильном рынке, несмотря на вызовы и трудности. Постоянное внимание к качеству, инновациям и адаптации к рыночным условиям позволяют компании сохранять свои позиции. В дальнейшем, с учетом роста спроса на экологически чистые автомобили, Toyota продолжит укреплять свои позиции, предлагая потребителям инновационные решения и высококачественные продукты.