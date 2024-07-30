На данный момент в продажах Volvo электромобили занимают 26%, что немало, но до 2030 года осталось не так много времени, чтобы рассчитывать, что покупатели доведут этот показатель до 100% или около того.

Компания Volvo, ранее объявившая о своем амбициозном плане полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) к 2030 году, возможно, пересмотрит свои намерения. Генеральный директор Volvo Джим Роуэн заявил, что переход на электромобили идет медленнее, чем ожидалось.

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Volvo была одной из первых автопроизводителей, которая поставила жесткие рамки на отказ от автомобилей с ДВС. В 2017 году компания объявила, что с 2019 года все новые модели будут оснащены электродвигателями, а к 2030 году Volvo планировала полностью перейти на производство электромобилей, отказавшись даже от гибридных автомобилей.

Однако, выступая перед инвесторами, Джим Роуэн отметил, что процесс перехода на электромобили происходит не так быстро, как ожидалось. Темпы перехода замедляются на многих рынках, включая ключевые регионы Северной Америки и Европы. Это вызвано рядом факторов, включая недостаточную инфраструктуру для зарядки электромобилей и высокие цены на аккумуляторы.

Некоторые американские дилеры Volvo уже выразили желание продолжать поставлять гибридные автомобили даже после 2030 года. Джим Роуэн косвенно подтвердил эту возможность, заявив, что Volvo продолжит инвестировать в гибридные технологии. Это указывает на то, что гибриды могут стать промежуточным решением на пути к полной электрификации.

На данный момент электромобили составляют 26% от всех продаж Volvo, что является значительным достижением. Однако до 2030 года остается всего шесть лет, и достичь 100% продаж электромобилей будет непростой задачей. Volvo потребуется не только нарастить производство электромобилей, но и убедить потребителей в их преимуществах перед традиционными ДВС.

Volvo, столкнувшись с реальностью медленного перехода на электромобили, вынуждена пересматривать свои планы. Компания продолжает стремиться к устойчивому будущему, но готова адаптироваться к текущим рыночным условиям и потребностям своих клиентов. Это разумный шаг, учитывая множество факторов, влияющих на скорость перехода к электромобилям.