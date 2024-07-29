Вернувшийся Largus во многом похож на модель, которая ушла в 2023 году.

На российский рынок снова вернулась Lada Largus, представлена в кузовах фургон и универсал. В ближайшем будущем также ожидаются электрическая и кроссоверная версии. Несмотря на это, эксперты советуют воздержаться от покупки Largus до 2025 года.

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Largus является наименее локализованной моделью тольяттинского автозавода, что и стало причиной его отсутствия на рынке более года. Для возвращения модели "АвтоВАЗ" заменил множество комплектующих, что повышает риск быстрого выхода новых деталей из строя. Этот риск подтверждает опыт с моделью Vesta, у которой выявлены многочисленные дефекты, связанные с использованием новых деталей.

"АвтоВАЗ" активно устраняет недостатки, и к 2025 году Largus, вероятно, избавится от заводских дефектов. Однако есть вероятность, что в процессе повышения локализации сборки будут добавляться новые комплектующие, что может продолжить проблемы с качеством.

Тем не менее, Largus остается оптимальным выбором для тех, кто ищет недорогой универсал или коммерческий фургон. Сейчас на российском рынке нет аналогов дешевле данной модели. Largus оснащается 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач, сохраняя технические характеристики прежней версии. "АвтоВАЗ" также заявил об увеличении прочности передней подвески, что теоретически делает новый Largus надежнее предыдущего. Однако на данный момент модель выпускается с минимальным набором опций, количество которых будет увеличиваться со временем.

Таким образом, хотя Lada Largus и возвращается на рынок, потенциальным покупателям стоит подождать до 2025 года, чтобы избежать возможных проблем с новыми комплектующими и получить автомобиль с улучшенными характеристиками.