Последней новинкой Ford Europe стал представленный в начале июля кросс-хэтчбек Ford Capri на платформе Volkswagen.

В начале февраля 2021 года Ford Motor с громкими заявлениями объявил о намерении полностью перевести свою европейскую линейку на электромобили уже с начала следующего десятилетия. Казалось, что эпоха автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на европейском континенте подходит к концу под знаменем голубого овала Ford. Но, как показали современные реалии, стратегия компании вынужденно претерпела изменения.

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На каждом проданном электромобиле Ford несет убытки, сопоставимые с его стоимостью. Это обстоятельство заставило компанию пересмотреть свои планы. В 2024 году тихо и без лишнего шума компания отказалась от первоначальной стратегии полного перехода на электромобили. Об этом стало известно из интервью исполнительного директора электромобильного направления Ford Model E, Марина Гьяджи, британскому изданию Autocar.

Гьяджа сообщил, что переоборудование завода Ford в испанской Валенсии под выпуск электромобилей, начатое в 2022 году, было прекращено. Этот завод является крупнейшим производственным объектом Ford не только в Европе, но и за пределами США. Завод уже почти год не производит автомобили, и его дальнейшая судьба остается неопределенной.

Гьяджа пояснил, что Ford принял решение продолжать выпуск автомобилей с различными типами приводов — электрическими, гибридными и с ДВС. Это решение обусловлено текущими потребностями клиентов, которые пока не готовы полностью отказаться от автомобилей на горючем топливе. По его словам, компания осознает, что рынок ещё не готов к столь радикальным переменам, и гибридные модели остаются востребованными.

Последним крупным представителем Ford в Европе стал кросс-хэтчбек Ford Capri на платформе Volkswagen, представленный в начале июля. Эта новинка стала символом гибридного подхода Ford, сочетающего инновации и проверенные временем технологии.

Таким образом, Ford демонстрирует гибкость и готовность адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Компания признаёт важность электромобилей, но также осознает, что полностью отказаться от ДВС в ближайшем будущем будет неразумно. Такой сбалансированный подход позволяет Ford удовлетворять потребности различных сегментов рынка, не теряя при этом экономической стабильности.

Решение Ford сохранить автомобили с ДВС в своей линейке показывает, что компания продолжает ориентироваться на реальные потребности клиентов и рыночные условия. В условиях стремительного развития технологий и изменения предпочтений потребителей, такой гибкий подход может стать ключом к успеху Ford на европейском рынке.