В случае Raptor Lake грядущий патч не решит проблему тех процессоров, которые уже работают нестабильно. Вполне возможно, что именно по этой причине Arrow Lake будут иметь более низкие частоты.

Совсем недавно в сети появились свежие данные, подтверждающие ранние утечки и предположения о том, что новые процессоры Intel Core Ultra 200 серии Arrow Lake-S будут работать на более низких частотах по сравнению с нынешними Raptor Lake. Однако это вовсе не означает снижение общей производительности. Рассмотрим подробнее, какие изменения нас ждут.

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Недавние тесты в бенчмарках показали, что Intel Core Ultra 7 265KF имеет максимальную частоту 5,5 ГГц, в то время как его предшественник, Core i7-14700K, работает на частоте 5,6 ГГц. Несмотря на это снижение, ожидается, что новый процессор предложит более эффективную работу за счет оптимизации архитектуры и повышения производительности ядер.

Флагман линейки, Core Ultra 9 285K, будет работать на частоте 5,7 ГГц, что на 300 МГц ниже, чем у Core i9-14900K. Тем не менее, этот процессор, как предполагается, компенсирует это снижение за счет улучшенной многозадачности и энергоэффективности.

Модель Core Ultra 5 245K будет иметь частоту 5,2 ГГц, что на 100 МГц ниже по сравнению с Core i5-14600K. Важно отметить, что снижение частоты не всегда ведет к ухудшению производительности, так как современные процессоры способны более эффективно использовать ресурсы за счет усовершенствованных алгоритмов.

Несмотря на снижение частот для крупных ядер, Intel приняла решение увеличить частоты малых ядер в новых процессорах. Это особенно заметно в Core Ultra 9 285K, где частота малых ядер увеличится на 200 МГц. Core Ultra 7 265K покажет прирост в 300 МГц, а Core Ultra 5 245K удивит увеличением на целых 600 МГц.

Такое решение обусловлено стремлением компании повысить производительность в многопоточных задачах и снизить энергопотребление. Увеличенные частоты малых ядер позволяют процессорам более эффективно справляться с задачами, не требующими максимальной мощности, что значительно увеличивает общую производительность системы.

Одной из причин снижения частот в новых процессорах может быть отказ от поддержки Hyper-Threading в некоторых моделях. Так, ранние тесты Core Ultra 7 265KF показывают, что он несколько уступает своему предшественнику именно из-за этого. Однако стоит учесть, что отсутствие Hyper-Threading может положительно сказаться на энергопотреблении и тепловыделении процессора, что важно для современных компактных систем.

Новые процессоры Intel Core Ultra 200 серии Arrow Lake-S представляют собой значительный шаг вперед в развитии компьютерных технологий. Хотя снижение частот может показаться шагом назад, на самом деле это часть комплексной стратегии по улучшению энергоэффективности и производительности. Увеличение частот малых ядер, отказ от Hyper-Threading и улучшенная архитектура делают эти процессоры привлекательными для тех, кто ищет баланс между мощностью и эффективностью.