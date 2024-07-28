Заказать один из четырех CPU линейки AMD Ryzen 9000 можно на площадке JD.com.

Американская компания AMD вновь заявила о себе на мировом рынке технологий. Хотя коммерческий релиз новых процессоров AMD Ryzen 9000 для настольных ПК был официально отложен до 15 августа, в Китае эти процессоры уже доступны для предзаказа и пользуются огромной популярностью.

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Успех процессоров AMD в Китае уже заметен по количеству предзаказов, которые поступают на крупнейшую торговую площадку JD.com. На данный момент китайские потребители проявляют значительный интерес к четырем новым моделям линейки AMD Ryzen 9000. Чтобы уменьшить искусственный ажиотаж и обеспечить справедливую доступность, компания ввела требование о внесении небольшого депозита при оформлении предзаказа. Предзаказы принимаются с 26 июля по 15 августа, и, по последним данным, за этот короткий период количество заявок на модели Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X превысило 2500 единиц.

Однако еще больший интерес вызывают флагманские модели Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X, на которые поступило более 3700 предзаказов. Такой ажиотаж показывает, что новые процессоры AMD вызывают настоящий интерес среди китайских потребителей.

AMD предлагает специальные бонусы для тех, кто оформит предзаказ среди первых. Первым 150 покупателям процессоров Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X предоставляются башенные процессорные охладители Valkyrie R125 Loki с уникальным дисплеем на магнитном креплении.

В дополнение к возможности заказать сами процессоры, китайские покупатели могут приобрести и готовые компьютеры на базе новейших чипов AMD. Это дает возможность оценить всю мощь новых процессоров без необходимости самостоятельной сборки ПК. На китайском рынке доступны следующие конфигурации:

Ryzen 5 9600X. 32 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 1 ТБ, материнская плата B650M AORUS PRO AX, система жидкостного охлаждения 360 мм — цена 545 долларов.

Ryzen 7 9700X. 32 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 1 ТБ, материнская плата B650M AORUS PRO AX, система жидкостного охлаждения 360 мм — цена 640 долларов.

Ryzen 9 9900X. 32 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 1 ТБ, материнская плата B650M AORUS PRO AX, система жидкостного охлаждения 360 мм — цена 890 долларов.

Ryzen 9 9950X. 32 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 1 ТБ, материнская плата B650M AORUS PRO AX, система жидкостного охлаждения 360 мм — цена 1070 долларов.

Выход процессоров AMD Ryzen 9000 стал важным событием в мире технологий. Китайский рынок, который является одним из ключевых для компании, встретил новинку с большим энтузиазмом. Это подтверждается рекордным числом предзаказов и интересом к готовым решениям на базе новых процессоров.