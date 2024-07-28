Компания Chery презентовала свой новейший гибридный кроссовер Fulwin T10. Автомобиль впечатляет инновационной схемой комбинирования электрического и бензинового двигателей. В автомобильной индустрии широко применяются два подхода к объединению этих типов двигателей: параллельный и последовательный. Fulwin T10 использует последовательную схему, при которой автомобиль функционирует как электромобиль, а двигатель внутреннего сгорания работает исключительно для генерации электроэнергии.
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Стартовая цена новой модели составляет 189,9 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 2,24 млн рублей. Габариты Fulwin T10 следующие: длина — 4850 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1712 мм, а колесная база — 2820 мм. Внутри автомобиля установлены современные технологии: цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, информационно-развлекательная система на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155, центральный дисплей также на 12,3 дюйма и проекционный дисплей размером 50 дюймов. Под капотом Fulwin T10 расположен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 154 л.с., который работает в тандеме с одним или двумя электромоторами, позволяя автомобилю преодолевать до 200 км на одной только электрической тяге.
Кроме того, Chery обновила комплектации своего седана Arrizo 8 для российского рынка, представив три новых версии: Active, Comfort и Prime. Стоимость базовой комплектации возросла на 50 тыс. рублей и теперь начинается от 2,85 млн рублей. В этой версии предусмотрены 17-дюймовые диски, светодиодные фары, парковочные датчики и двухзонный климат-контроль. Все модели Arrizo 8 оснащены двигателем мощностью 150 л.с. Версия Active включает двухцветные алюминиевые диски с шинами 215/50 R17, светодиодную оптику, противотуманные фары, электрически регулируемые боковые зеркала и парковочные датчики. Модель Comfort получила электропривод складывания зеркал и увеличенные дисплеи приборной панели и мультимедийной системы, оба по 12,3 дюйма. Самая премиальная версия Prime отличается крупными колесными дисками размером 225/45 R18, шестью подушками безопасности, камерой кругового обзора и электрическими регулировками сидений: водительского в шести направлениях и пассажирского в четырех. Стоимость версии Prime составляет 3,05 млн рублей.
Таким образом, Chery продолжает расширять свои предложения на рынке, представляя современные и высокотехнологичные модели, соответствующие запросам самых требовательных автолюбителей.