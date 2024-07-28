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Компания Chery презентовала свой новейший гибридный кроссовер Fulwin T10
Китайская компания Chery выпустила свой новый плагин-гибридный автомобиль Fulwin T10. Цены начинаются от 189,9 тыс. юаней (2,24 млн рублей по курсу на момент публикации).

Компания Chery презентовала свой новейший гибридный кроссовер Fulwin T10. Автомобиль впечатляет инновационной схемой комбинирования электрического и бензинового двигателей. В автомобильной индустрии широко применяются два подхода к объединению этих типов двигателей: параллельный и последовательный. Fulwin T10 использует последовательную схему, при которой автомобиль функционирует как электромобиль, а двигатель внутреннего сгорания работает исключительно для генерации электроэнергии.

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Стартовая цена новой модели составляет 189,9 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 2,24 млн рублей. Габариты Fulwin T10 следующие: длина — 4850 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1712 мм, а колесная база — 2820 мм. Внутри автомобиля установлены современные технологии: цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, информационно-развлекательная система на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155, центральный дисплей также на 12,3 дюйма и проекционный дисплей размером 50 дюймов. Под капотом Fulwin T10 расположен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 154 л.с., который работает в тандеме с одним или двумя электромоторами, позволяя автомобилю преодолевать до 200 км на одной только электрической тяге.

Кроме того, Chery обновила комплектации своего седана Arrizo 8 для российского рынка, представив три новых версии: Active, Comfort и Prime. Стоимость базовой комплектации возросла на 50 тыс. рублей и теперь начинается от 2,85 млн рублей. В этой версии предусмотрены 17-дюймовые диски, светодиодные фары, парковочные датчики и двухзонный климат-контроль. Все модели Arrizo 8 оснащены двигателем мощностью 150 л.с. Версия Active включает двухцветные алюминиевые диски с шинами 215/50 R17, светодиодную оптику, противотуманные фары, электрически регулируемые боковые зеркала и парковочные датчики. Модель Comfort получила электропривод складывания зеркал и увеличенные дисплеи приборной панели и мультимедийной системы, оба по 12,3 дюйма. Самая премиальная версия Prime отличается крупными колесными дисками размером 225/45 R18, шестью подушками безопасности, камерой кругового обзора и электрическими регулировками сидений: водительского в шести направлениях и пассажирского в четырех. Стоимость версии Prime составляет 3,05 млн рублей.

Таким образом, Chery продолжает расширять свои предложения на рынке, представляя современные и высокотехнологичные модели, соответствующие запросам самых требовательных автолюбителей.

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