Legion R9000P 2024 получил 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7945HX из линейки Dragon Range, а также dGPU Nvidia GeForce RTX 4060 с потреблением 140 Вт.

Lenovo представляет на домашнем рынке новый игровой ноутбук Legion R9000P 2024. Это устройство впечатляет своей мощностью благодаря 16-ядерному процессору AMD Ryzen 9 7945HX из линейки Dragon Range и графическому процессору Nvidia GeForce RTX 4060 с потреблением 140 Вт.

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Хотя Nvidia GeForce RTX 4060 является хорошей видеокартой для игр среднего уровня, для более требовательных можно рассмотреть ноутбуки с Nvidia GeForce RTX 4070 или даже RTX 4080. Это также улучшит производительность при работе с графикой или видео.

Ноутбук оснащен передовой системой охлаждения Frost Blade Pro Cooling System 5.0, что обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.

Lenovo Legion R9000P 2024 имеет 16-дюймовый экран с разрешением 2560 х 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц.

У ноутбука есть обширный набор интерфейсных разъемов, включая четыре USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 3.2 Gen 2 Type-C и HDMI 2.1. Это позволяет пользователям легко подключать периферийные устройства и внешние мониторы, делая ноутбук удобным и универсальным решением как для игр, так и для работы. Lenovo Legion R9000P 2024 предлагается по цене 1280 долларов.

Этот ноутбук сочетает высокую производительность, передовые технологии охлаждения и качественный дисплей, что делает его отличным выбором для геймеров и профессионалов, ценящих качество и функциональность.