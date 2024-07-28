Дешевле 3,4 млн рублей машин нет.

После того как европейские автопроизводители покинули российский рынок, сегмент минивэнов, и так не самый широкий, значительно сократился. Однако на помощь пришли китайские автопроизводители, предлагающие разнообразные модели в этом сегменте. В настоящем рейтинге минивэнов, составленном «Автоновостями дня», рассмотрены наиболее доступные и интересные варианты, которые можно приобрести в России.

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На первом месте в списке оказался Forthing Yacht. Эта модель выделяется среди конкурентов благодаря своей цене и техническим характеристикам. На данный момент цена Forthing Yacht составляет 3,4 миллиона рублей, что является результатом недавнего снижения цены на 790 тысяч рублей.

Forthing Yacht предлагает три ряда сидений, что делает его идеальным выбором для больших семей. Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi мощностью 197 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Комфорт водителя и пассажиров обеспечивается наличием подогрева сидений первого и второго ряда.

На втором месте Haima 7X, стоимость которого составляет 3,6 миллиона рублей. Эта модель имеет ряд схожих характеристик с Forthing Yacht, но с некоторыми отличиями. Под капотом Haima 7X установлен 1,6-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 195 л.с. Мотор работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом.

GAC M8 занимает третье место в рейтинге, но его цена заметно выше — 5,5 миллиона рублей. Эта модель привлекает внимание своим дизайном, который напоминает Toyota Alphard. В базовой комплектации GL GAC M8 оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 231 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. GAC M8 предлагает семь мест, раздельные кресла на втором ряду, панорамную крышу и трехзонный климат-контроль, что делает его отличным выбором для семейных поездок и длительных путешествий.

На четвертом месте Forthing M7. Эта модель предлагается за 5,5 миллиона рублей и выделяется своими высокими характеристиками. Forthing M7 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и 8-ступенчатым автоматом ZF. На втором ряду расположены раздельные кресла с подогревом и электрическими регулировками.

Замыкает рейтинг Hongqi HQ9, который стоит 7,89 миллиона рублей в базовой комплектации Comfort. Этот люксовый минивэн оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., а также 48-вольтовым стартер-генератором. Hongqi HQ9 является автомобилем премиум-класса.

Рынок минивэнов в России после ухода европейских брендов постепенно заполняется предложениями от китайских автопроизводителей. Выбирая минивэн, важно учитывать не только цену, но и технические характеристики, комфорт и дополнительные опции, которые могут значительно повысить уровень удобства в поездках.