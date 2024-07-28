Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Эксперты составили рейтинг самых доступных минивэнов в России
Дешевле 3,4 млн рублей машин нет.

После того как европейские автопроизводители покинули российский рынок, сегмент минивэнов, и так не самый широкий, значительно сократился. Однако на помощь пришли китайские автопроизводители, предлагающие разнообразные модели в этом сегменте. В настоящем рейтинге минивэнов, составленном «Автоновостями дня», рассмотрены наиболее доступные и интересные варианты, которые можно приобрести в России.

реклама

На первом месте в списке оказался Forthing Yacht. Эта модель выделяется среди конкурентов благодаря своей цене и техническим характеристикам. На данный момент цена Forthing Yacht составляет 3,4 миллиона рублей, что является результатом недавнего снижения цены на 790 тысяч рублей.

Forthing Yacht предлагает три ряда сидений, что делает его идеальным выбором для больших семей. Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор Mitsubishi мощностью 197 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Комфорт водителя и пассажиров обеспечивается наличием подогрева сидений первого и второго ряда.

На втором месте Haima 7X, стоимость которого составляет 3,6 миллиона рублей. Эта модель имеет ряд схожих характеристик с Forthing Yacht, но с некоторыми отличиями. Под капотом Haima 7X установлен 1,6-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 195 л.с. Мотор работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом.

GAC M8 занимает третье место в рейтинге, но его цена заметно выше — 5,5 миллиона рублей. Эта модель привлекает внимание своим дизайном, который напоминает Toyota Alphard. В базовой комплектации GL GAC M8 оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 231 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. GAC M8 предлагает семь мест, раздельные кресла на втором ряду, панорамную крышу и трехзонный климат-контроль, что делает его отличным выбором для семейных поездок и длительных путешествий.

На четвертом месте Forthing M7. Эта модель предлагается за 5,5 миллиона рублей и выделяется своими высокими характеристиками. Forthing M7 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и 8-ступенчатым автоматом ZF. На втором ряду расположены раздельные кресла с подогревом и электрическими регулировками.

Замыкает рейтинг Hongqi HQ9, который стоит 7,89 миллиона рублей в базовой комплектации Comfort. Этот люксовый минивэн оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., а также 48-вольтовым стартер-генератором. Hongqi HQ9 является автомобилем премиум-класса.

Рынок минивэнов в России после ухода европейских брендов постепенно заполняется предложениями от китайских автопроизводителей. Выбирая минивэн, важно учитывать не только цену, но и технические характеристики, комфорт и дополнительные опции, которые могут значительно повысить уровень удобства в поездках.

#минивэн #forthing yacht #минивэны #forthing m7 #haima 7x #toyota alphard gac m8 #люксовый минивэн hongqi hq9
+
Написать комментарий (0)
Компания Geely Automobile анонсировала новый минивэн Jiaji 2025 года
Минивэн Kia Carnival снова появился в продаже в России
Семиместный минивэн Forthing Yacht подешевел на 800 тыс рублей благодаря сборке в РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
9
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
14
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
В Tesla заявили о недопустимости использования мокрых полотенец для ускорения зарядки электрокаров
2
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
3
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
+
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
Российский истребитель вновь прогнал британские самолёты-разведчики от Крыма
2
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
14
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
8
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
2
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
На месте строительства нового завода TSMC в городе Чиайи, Тайвань были обнаружены древние руины
+
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
28

Популярные статьи

Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
149
Windows XP в 2024 году - Часть 3
7
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
54
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
4
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
49
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
8

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
17:49
У тебя две видеокарты?
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
lelik1974
17:45
>Пишите в комментарии, а как вы готовитесь к тому, что YouTube будет недоступен в России? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: Похеру как-то. Видео контент, что мне интересен, есть и в...
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Андрей Смирнов
17:45
У меня каждые 5 лет стабильно дохнет хард, надёжно как скала!
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Evgeny Chezarin
17:43
Хоспади... Выкачать мусор и радоваться...
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Максим
17:42
всем похуй, отсталый
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Hronysen
17:41
Себя напополам раскуси, шизло поехавшее.
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Максим
17:40
оффлайн игры не требуют, но в сессионках это критично
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Андрей Спицин
17:38
раньше все сидели на соседском вайфае для интернета, теперь чтобы лампочка светилась
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
VRoman
17:35
Радуйся, что проблема обошла тебя.
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
Анна Сергеевна
17:31
Я купила такой монитор, и глаза от него болят, минут через 15. Ощущения такие, как будто песком кинули в глаза... Монитор подключен через заводской HDMI. Слышала, что лучше подключать через DisplayPo...
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем