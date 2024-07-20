SAST также работает над разработкой многоразовых пусковых установок на метане и жидком кислороде.

Китайская государственная Шанхайская академия космических технологий (SAST) объявила о скором запуске ракеты-носителя Long March 12 со своего нового коммерческого космодрома в Вэньчане на острове Хайнань. Точная дата старта на данный момент не назначена, но подготовка уже идет полным ходом.

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Long March 12 - это двухступенчатая ракета, работающая на керосине, способная поднять до 12 000 кг груза на низкую околоземную орбиту (LEO) и до 6 000 кг на солнечно-синхронную орбиту (SSO). Первоначально сообщалось о грузоподъемности 10 000 кг для LEO, но последние данные свидетельствуют о том, что Long March 12 стала самой мощной ракетой-носителем в семействе "Чанчжэн". Информация о полезной нагрузке для первого полета пока не разглашается.

Ракета Long March 12 будет первым китайским носителем с диаметром 3,8 метра. Первая ступень ракеты оснащена четырьмя двигателями YF-100K, а вторая - двумя двигателями YF-115. YF-100K - это усовершенствованная версия YF-100, работающая на керосине и жидком кислороде, которая уже используется в ракетах Long March 6, 7 и 8. Планируется, что эти двигатели будут использоваться и в ракете Long March 10, предназначенной для отправки тайконавтов на Луну до конца текущего десятилетия.

SAST сосредоточена на разработке многоразовых ракетных установок, работающих на метане и жидком кислороде. В прошлом месяце был проведен самый высокий в стране тест вертикального взлета и вертикальной посадки (VTVL), где использовался испытательный образец диаметром 3,8 метра, заправленный металоксом (смесью метана и кислорода). Планируется, что первый орбитальный полет многоразовой ракеты состоится в 2025 году, и она сможет вывести до 6500 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 700 км.

Китай сталкивается с проблемой нехватки доступных стартовых площадок, что приводит к конкуренции среди коммерческих поставщиков услуг запуска за возможность использовать космодром в Вэньчане. Вопросы вызывает также частота запусков Long March 12, учитывая появление новых многоразовых метановых ракет. Тем не менее, Long March 12 уже играет важную роль в развитии амбициозных космических проектов КНР, прокладывая путь для будущих успехов в области космических запусков.