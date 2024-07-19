«Одной из моделей, в числе ввозимых по параллельному импорту машин, будет Qashqai, который производится совместным предприятием Dongfeng и Nissan в Китае», — пояснил топ-менеджер концерна.

В 2022 году Nissan покинул российский рынок, прекратив производство популярных кроссоверов Qashqai и X-Trail на своем заводе в Санкт-Петербурге. Однако теперь есть хорошие новости для поклонников этих автомобилей: Qashqai может вскоре вернуться в Россию благодаря оптовым поставкам из Китая, организованным концерном Sinomach.

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Глава концерна Sinomach, Цзи Цзыюань, сообщил, что одним из автомобилей, импортируемых по параллельному импорту, станет Qashqai, произведенный совместным предприятием Dongfeng и Nissan в Китае. Эти кроссоверы будут продаваться через дилеров Nissan, и их название останется неизменным. Важно отметить, что автомобили будут поставляться с официальной гарантией, по доступной ценой и с наличием склада запчастей, что является значительным преимуществом для российских потребителей.

Согласно информации от Quto.ru, из-за больших объемов ввоза, стоимость Sinomach Nissan Qashqai, поставляемых в Россию, будет ниже, чем у машин, привезенных по параллельному импорту на данный момент. Это делает Qashqai еще более привлекательным для российского рынка. Параллельный импорт и сотрудничество с китайскими партнерами открывают новые перспективы для Nissan в России.