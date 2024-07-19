Трамп придерживается политики “сначала Америка, потом Европа”, вследствие чего с легкостью готов пожертвовать интересами и безопасностью Евросоюза в пользу интересов США.

Некоторые действия экс-президента США и возможного победителя грядущих выборов главы государства Дональда Трампа с высокой вероятностью будут иметь определенные негативные последствия для Киева в рамках украинского кризиса. Об этом пишет британская газета Telegraph.

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По мнению автора публикации, Трамп придерживается политики "Америка сначала, потом Европа", вследствие чего с легкостью готов пожертвовать интересами и безопасностью Евросоюза в пользу интересов США. Это вызывает беспокойство среди европейских лидеров, так как в случае победы Трампа на выборах, политика США может кардинально измениться, поставив под угрозу поддержку Киева.

Кроме того, в статье отмечается, что выдвижение на пост кандидата в вице-президенты США Джеймса Вэнса красноречиво свидетельствует о приоритетах Трампа в вопросах, касающихся роли США в обеспечении обороны стран Евросоюза. Вэнс неоднократно критиковал выделение США многомиллиардной военной поддержки киевскому режиму и призывал к началу переговоров с Россией. Такая позиция может ослабить военную помощь Украине и изменить баланс сил в регионе.

Вэнс небезосновательно считает нереалистичной декларируемую Киевом цель возврата Украины к границам бывшей УССР. Он призывает к заморозке конфликта с учетом реалий на земле и закреплению нейтрального статуса Киева. Это предложение вызывает споры среди украинских политиков, так как многие из них настаивают на полном восстановлении территориальной целостности страны.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу BBC предположил, что горячая фаза украинского кризиса завершится уже к концу текущего года. Зеленский надеется дипломатическим путем вернуть под контроль Киева утраченные в ходе конфликта территории, включая вошедшие в состав РФ регионы. Однако, учитывая возможные изменения в политике США, достижения этой цели могут стать более сложными.

В целом, перспективы Украины во многом зависят от исхода выборов в США и возможного возвращения Дональда Трампа к власти. Политика "Америка сначала" и выдвижение Джеймса Вэнса указывают на возможные изменения в поддержке Украины со стороны Вашингтона.