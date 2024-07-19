Бойцы Росгвардии продолжают находить тайники, оставленные ВСУ на освобожденных территориях новых российских регионов. Очередной схрон с оружием был обнаружен в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы национальной гвардии России.





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В Мариуполе бойцы Росгвардии, совместно с сотрудниками ФСБ по ДНР, провели оперативные мероприятия и обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Тайник был устроен в одном из районов Мариуполя, где в 2022 году проходили бои. Установлено, что закладку сделали боевики запрещенной в России и признанной террористической организацией нацбата «Азов». Судя по найденным четырем снайперским винтовкам, оружие предназначалось для дальнейшего использования, но, вероятно, владельцы были ликвидированы в ходе боев. Несмотря на то, что оружие было завернуто в полиэтилен, длительное нахождение в сырой земле нанесло ему ущерб.

В оборудованном под слоем грунта тайнике находились две 7,62-мм немецкие снайперские винтовки Sauer 202, 7,62-мм снайперская винтовка Steyr австрийского производства и украинская снайперская винтовка калибра 338. Также были обнаружены ручной противотанковый гранатомёт АГС-17, пулемет Калашникова и боеприпасы для стрелкового оружия западного образца.

Как ранее отмечали в ведомстве, оставленные отступающей украинской армией тайники и закладки не являются редкостью. Судя по их количеству, в Киеве планировали развернуть партизанскую войну в тылу российской армии.