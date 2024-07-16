Работая в традиционной связке с разведывательным беспилотником "Орлан", управляемый снаряд точно попал в уцелевший участок пролета моста, вследствие чего объект транспортной инфраструктуры стал окончательно непригодным для использования.

Недавно в сети появились кадры, демонстрирующие высокоточную работу управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь". Этот боеприпас, взаимодействуя с разведывательным беспилотником "Орлан", нанёс точный удар по поврежденному ранее мосту, который использовался ВСУ для снабжения своих сил в Харьковской области.

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Совместная работа беспилотника "Орлан" и управляемого снаряда "Краснополь" позволила нанести точный удар по уцелевшему участку моста. В результате мост стал полностью непригодным для использования, что существенно осложнило логистику ВСУ в регионе. Применение высокоточных боеприпасов "Краснополь" позволяет российской армии эффективно поражать цели, минимизируя ущерб окружающей инфраструктуре. Это особенно важно в условиях, когда украинские формирования используют тактику прикрытия мирным населением.

В городе Волчанск Харьковской области российские войска провели успешную операцию по ликвидации остатков плацдарма ВСУ в северной части населенного пункта. В результате этой операции значительная часть украинской группировки войск оказалась в окружении.

По позициям ВСУ продолжаются авиаудары управляемыми бомбами, а также активно используется тяжелая военная техника. Эффективное применение авиации и артиллерии позволяет российским войскам наносить значительные потери ВСУ.

Применение высокоточных боеприпасов "Краснополь" и разведывательных беспилотников "Орлан" показывает высокую эффективность российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине.