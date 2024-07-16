Большинство военнослужащих пройдут обучение в специальных учебных частях, получив военно-учетные специальности. В расположение частей, дислоцированных на территории новых регионов, военнослужащие срочной службы не направлялись.

В России официально завершился весенний призыв, и 150 тысяч человек были направлены на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Одновременно прошло увольнение военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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Призывные комиссии России начали свою работу 1 апреля, а первые группы призывников отправились к местам несения службы 15 апреля. Процесс распределения по различным видам Вооруженных сил России проводился с учетом здоровья и психологического состояния призывников. Каждый призывник был обеспечен повседневной формой одежды, соответствующей его служебной принадлежности: черная форма для ВМФ, синяя для ВКС и ВДВ, и защитная для остальных видов войск. Кроме того, призывники получили несессеры, банковские и персональные электронные карты.

Большинство военнослужащих пройдут обучение в специализированных учебных частях, где они получат военно-учетные специальности. Важно отметить, что военнослужащие срочной службы не направлялись в части, расположенные на территории новых регионов России.

Завершение весенней призывной кампании активно обсуждается на Украине. В Киеве возникли опасения, что Россия может провести дополнительную мобилизацию. Несмотря на заявления Министерства обороны России о том, что дополнительная мобилизация не планируется, украинская сторона скептически относится к этим заверениям. В Киеве считают, что Россия может объявить мобилизацию после завершения призыва, так как, по мнению украинских властей, текущие силы ВС России якобы не справляются с поставленными задачами, а количество подписанных контрактов не обеспечивает необходимого для масштабного наступления числа военнослужащих.