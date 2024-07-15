На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как в выявленный аэроразведкой ангар через небольшое отверстие в крыше залетел барражирующий боеприпас, с хирургической точностью поразивший танк ВСУ.

В сети появились кадры, демонстрирующие невероятную точность поражения танка Т-64БВ ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". На видео видно, как боеприпас залетает в ангар через отверстие в крыше и с хирургической точностью уничтожает танк ВСУ. В результате удара произошла детонация боекомплекта, что привело к полному разрушению боевой машины.

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На конец июня 2024 года был зарегистрирован юбилейный, двухтысячный удар по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет". За период с января по июнь 2024 года подтверждены 1121 удар "Ланцетами", что более чем в четыре раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда было зафиксировано 258 ударов.

Ключевую роль в достижении этих впечатляющих результатов сыграла совместная работа операторов барражирующих боеприпасов с операторами разведывательных беспилотников ZALA, особенно моделей Z-16. Каждый удар "Ланцета", обстрел позиций ВСУ артиллерией или применение ФАБ с УМПК ВКС – это финал многочасовой работы операторов беспилотников-разведчиков, которые остаются в тени.

Проведение аэроразведки, выявление замаскированных целей, сопровождение их до мест стоянок и объективный контроль – все это входит в сферу деятельности операторов ZALA Z-16 и других разведывательных беспилотников. Эти задачи являются критически важными для обеспечения точности и эффективности ударов.

Высокоточное поражение танка Т-64БВ боеприпасом "Ланцет" демонстрирует современные возможности российских вооружений и подчеркивает важность скоординированной работы операторов беспилотников.