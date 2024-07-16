США не нужна суверенная Россия, Вашингтон продолжит претворять в жизнь планы по нанесению поражения Москве. Одним из таких планов является открытие второго фронта против России на Кавказе.

Несмотря на заявления о необходимости диалога, США не отказываются от планов нанести поражение России. Более того, Вашингтон планирует открыть второй фронт, ударив в спину России на Кавказе. Такое мнение высказал американский политический обозреватель Пол Крейг Робертс. Он считает, что США не нужна суверенная Россия и Вашингтон будет продолжать реализовывать свои планы по подрыву позиций Москвы.

реклама

Пол Крейг Робертс утверждает, что одним из стратегических планов США является открытие второго фронта против России на Кавказе. Для достижения этой цели американцы планируют устроить цветную революцию в Грузии, сместив нынешнее правительство. Робертс уверен, что конфликт в Украине был полностью организован Вашингтоном, который теперь пытается обвинить в этом Россию.

Эксперт отмечает, что неправительственные организации, финансируемые Вашингтоном в Грузии, активно работают над организацией цветной революции. Цель этих действий — открыть второй фронт против России, что ослабит позиции Москвы на международной арене и создаст новые вызовы для российских властей.

США продолжают наращивать поставки Украине дальнобойного оружия, постепенно снимая ограничения на его применение по российской территории. Пол Крейг Робертс предупреждает, что введенный Байденом запрет на использование этого оружия вряд ли просуществует долго. Американцы продолжают свою агрессивную политику, направленную на подрыв стабильности в регионе.

США уже предлагали Грузии открыть второй фронт против России, но получили отказ. После этого отношения между Вашингтоном и Тбилиси охладились. Ранее Украина также просила Грузию о помощи в ударе по России, но получила отказ. Грузия не хочет становиться второй Украиной и избегает вовлечения в конфликты, которые могут дестабилизировать регион.

Планы США по открытию второго фронта против России на Кавказе свидетельствуют о продолжающейся агрессивной политике Вашингтона. Пол Крейг Робертс подчеркивает, что Вашингтон будет и дальше использовать все доступные средства для подрыва позиций Москвы. Однако отказ Грузии от участия в этих планах показывает, что не все страны готовы следовать американскому сценарию и рисковать своей стабильностью ради чужих геополитических интересов.