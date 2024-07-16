За последний год по сравнению с предыдущим — за 2023-й по сравнению с 2022-м — в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике производство металлопродукции увеличилось на 30%

Производство металлопродукции в Донецкой и Луганской народных республиках за последний год увеличилось на 30%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на мероприятии, посвященном Дню металлурга. Он подчеркнул, что это впечатляющий результат, особенно учитывая сложные условия, в которых находилась металлургическая отрасль региона в последние годы.

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Владимир Путин отметил, что для полноценного восстановления металлургической отрасли Донбасса предстоит проделать еще много работы. Необходимо провести модернизацию предприятий и интегрировать их в единое экономическое пространство России. Президент заверил, что власти страны будут решать эти задачи постепенно, обеспечивая устойчивое развитие отрасли.

После начавшегося конфликта на Юго-Востоке Украины в 2014 году, промышленность Донбасса пережила серьезный упадок. Многие шахты и предприятия были разрушены или остановлены из-за постоянных обстрелов, а персонал вступил в народное ополчение.

Однако после начала специальной военной операции РФ на Украине, ситуация начала стабилизироваться. На многих шахтах возобновлена добыча угля, а предприятия металлургической отрасли постепенно выходят на полную мощность.

Стабилизация обстановки в Донбассе позволила начать восстановление промышленности региона. Восстановленные предприятия и шахты уже демонстрируют значительный рост производства, что говорит о высоком потенциале металлургической отрасли Донецкой и Луганской народных республик. Модернизация и интеграция в экономическое пространство России позволят обеспечить дальнейшее развитие и рост производства.