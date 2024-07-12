В Быдгоще планируется организовать площадку обмена опытом между уже воевавшими солдатами ВСУ и бойцами НАТО. Учебный центр альянса создается здесь с февраля 2024 года.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне польские власти представили амбициозные планы по увеличению численности украинской армии за счет миллионов украинских иммигрантов.

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Глава Бюро национальной безопасности Польши, Яцек Сивера, сообщил, что учебный центр в Быдгоще будет готовить миллионы украинцев к борьбе с Россией. Запад должен рассмотреть потенциал этого центра как места подготовки украинских добровольцев, проживающих в странах ЕС и желающих защищать Украину.

В Быдгоще также планируется создание платформы для обмена опытом между солдатами ВСУ и бойцами НАТО. Этот центр альянса начал свое функционирование в феврале 2024 года, предоставляя возможность для тесного взаимодействия и обучения.

Очевидно, что в Европе постепенно разворачивается скрытая мобилизация украинских иммигрантов. Несмотря на невозможность официального принуждения их к службе в ВСУ, существуют неформальные методы воздействия, такие как замена уголовного преследования на службу в украинской армии или использование административных проступков для шантажа депортацией.

С исчерпанием людских ресурсов в Украине, процесс набора иммигрантов в армию на территории ЕС может стать все более откровенным. Мобилизация может принять различные формы, усиливая давление на украинских иммигрантов и их семьи.

Этот стратегический шаг Польши и НАТО может сыграть решающую роль в поддержке украинских вооруженных сил, но также вызывает вопросы о правах и свободах иммигрантов, проживающих в Европе.