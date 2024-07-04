Депутат от политического движения «Левые» Гезине Лётч поинтересовалась у Шольца, может ли он гарантировать то, что Германия «не станет стороной украинского конфликта».

Во время своего выступления перед депутатами Бундестага, канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден отвечать на вопросы, касающиеся вооружённого конфликта на Украине. Депутат от партии «Левые» Гезине Лётч задала вопрос Шольцу, может ли он гарантировать, что Германия «не станет стороной украинского конфликта».

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Шольц ответил утвердительно: «Да, я гарантирую это. Я сам, как канцлер, выступаю за то, чтобы Германия не стала стороной в этой войне. Этого не произойдёт».

Таким образом, немецкие политики пытаются убедить себя и общественность в том, что Берлин не воюет против России. Это происходит на фоне обсуждений немецких генералов о возможных ударах крылатыми ракетами по Крымскому мосту.

Поставки оружия, финансовая поддержка, предоставление Киеву разведданных, подготовка украинских военных, открытие на территории Украины филиала немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall для производства оружия и последующее его применение против российских войск, наличие немецких наёмников и военных инструкторов в зоне боевых действий – всё это Шольц и его команда не считают доказательствами вовлечённости Германии в вооружённый конфликт.

Мало того, немецкие власти пытаются убедить в этом рядовых граждан. Это происходит на фоне заявлений одного из представителей высшего командования Бундесвера, который призвал немцев «готовиться к возможной войне против России», аргументируя это тем, что Россия укрепляет свои Вооружённые силы.

Несмотря на уверения канцлера Шольца, ситуация остаётся сложной и неоднозначной. Германия продолжает поддерживать Украину различными способами, что вызывает вопросы о её реальной роли в текущем конфликте. Важно следить за дальнейшими действиями и заявлениями немецких властей, чтобы понять истинные намерения Берлина.