На конференции WWDC 2024 Apple представила ряд инновационных функций, однако европейские пользователи пока не смогут их оценить. Вначале функции Apple Intelligence будут доступны только на английском языке, но теперь сообщается, что в Европе на старте они вообще не появятся. Это связано с нормативными проблемами, вызванными новым Законом о цифровых рынках.
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Apple заявила, что европейские клиенты не получат доступ к функциям Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing, которые появятся в iPhone, iPad и Mac в сентябре этого года. Это обусловлено нормативной неопределенностью, связанной с новым Законом о цифровых рынках.
"Из-за нормативной неопределенности, вызванной Законом о цифровых рынках, мы не считаем, что сможем внедрить три из этих функций — Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing, для наших пользователей из ЕС в этом году", — заявила Apple.
Следует отметить, что ограничения касаются только стран Евросоюза, а не всей Европы. Согласно заявлению Apple, жители этих стран не получат указанные функции как минимум до конца года. И не факт, что эти функции будут доступны им в начале 2025 года.
Это решение связано с желанием избежать потенциальных юридических проблем и обеспечить полное соответствие новым нормативам.