Apple заявила, что европейские клиенты не получат доступ к функциям Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing, которые появятся в iPhone, iPad и Mac в сентябре этого года, из-за нормативных проблем, связанных со свежим Законом о цифровых рынках.

На конференции WWDC 2024 Apple представила ряд инновационных функций, однако европейские пользователи пока не смогут их оценить. Вначале функции Apple Intelligence будут доступны только на английском языке, но теперь сообщается, что в Европе на старте они вообще не появятся. Это связано с нормативными проблемами, вызванными новым Законом о цифровых рынках.

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Apple заявила, что европейские клиенты не получат доступ к функциям Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing, которые появятся в iPhone, iPad и Mac в сентябре этого года. Это обусловлено нормативной неопределенностью, связанной с новым Законом о цифровых рынках.

"Из-за нормативной неопределенности, вызванной Законом о цифровых рынках, мы не считаем, что сможем внедрить три из этих функций — Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing, для наших пользователей из ЕС в этом году", — заявила Apple.

Следует отметить, что ограничения касаются только стран Евросоюза, а не всей Европы. Согласно заявлению Apple, жители этих стран не получат указанные функции как минимум до конца года. И не факт, что эти функции будут доступны им в начале 2025 года.

Это решение связано с желанием избежать потенциальных юридических проблем и обеспечить полное соответствие новым нормативам.