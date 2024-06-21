Radiotehnika TD01С представляют собой классические полноразмерные мониторные наушники.

Отечественный аудиобренд Radiotehnika, известный своей богатой историей, анонсировал выпуск новых полноразмерных мониторных наушников Radiotehnika TD01С.

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Наушники Radiotehnika TD01С оснащены динамическими излучателями диаметром 45 мм, что обеспечивает широкий диапазон частот от 12 до 25000 Гц. Мощность устройства достигает 1500 мВт, а импеданс составляет 32 Ом. Масса наушников составляет 280 граммов, что делает их удобными для длительного использования.

Наушники Radiotehnika TD01С уже доступны для покупки на платформах Ozon и «Яндекс Маркет», а также у официальных дилеров. Стоимость составляет 12 тысяч рублей. В комплект входит кейс с ручкой для переноски, сетчатым карманом и мягким держателем внутри, а также кабели различной длины и переходник с 3,5 мм на 6,3 мм.

Radiotehnika была основана в 1950-х годах в Риге, Латвийская ССР. Первоначально завод занимался производством различных радиоприемников и телевизоров, а позже переключился на аудиоаппаратуру. С 1945 по 1990 годы «Радиотехника» произвела 41,5 миллиона изделий, став главным производителем аудиотехники в Советском Союзе. Продукция бренда была известна не только в СССР, но и за его пределами: в Германии, Финляндии, США и Австралии.

Возвращение бренда Radiotehnika на рынок аудиотехники знаменует собой новый этап в его истории. Выпустив наушники Radiotehnika TD01C, компания демонстрирует свою готовность конкурировать с современными брендами, предлагая качественную продукцию с современными характеристиками.

Наушники Radiotehnika TD01С представляют собой удачное сочетание классического дизайна и современных технологий. С широким диапазоном частот и высокой мощностью, они подойдут как для профессионалов, так и для любителей качественного звука.