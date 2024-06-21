Партнёрские пункты «Почты России» — это пункты выдачи заказов разных маркетплейсов, розничные магазины, торговые точки, которые находятся дальше 500 м от почтовых отделений. До недавнего времени партнёрская сеть «Почты России» работала только на приём, а теперь в части пунктов также можно получить отправления.

Команда «Авито» и «Почты России» представили новый сервис, который будет полезен многим пользователям. Теперь посылки «Авито Доставки» можно получать более чем в 70 партнёрских пунктах «Почты России» в 33 городах России. Это нововведение значительно упростит процесс получения посылок для многих пользователей.

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Партнёрские пункты «Почты России» представляют собой пункты выдачи заказов различных маркетплейсов, розничных магазинов и торговых точек, расположенных более чем в 500 метрах от почтовых отделений. Ранее партнёрская сеть «Почты России» работала только на приём отправлений, однако теперь в некоторых пунктах можно также получать посылки. В ближайшие месяцы планируется значительное увеличение числа таких точек.

В настоящее время партнёрская сеть позволяет получать заказы с «Авито», отправленные из почтовых отделений. Пользователи могут выбрать доставку в одну из более чем 70 точек при оформлении покупки. В ближайшие месяцы число партнёрских пунктов превысит 1 000, что сделает сервис ещё более доступным и удобным.

Преимущества нового сервиса очевидны. Во-первых, расширение сети пунктов выдачи упрощает доступ к отправлениям для пользователей, что особенно важно для тех, кто живет далеко от почтовых отделений. Во-вторых, увеличение числа партнёрских пунктов значительно сократит время ожидания посылок. Наконец, сотрудничество с «Почтой России» обеспечивает надёжность и безопасность доставки.

Запуск нового сервиса — это только начало. В будущем планируется расширение географии партнёрских пунктов и улучшение сервиса для пользователей. «Почта России» и «Авито» продолжают работать над тем, чтобы сделать процесс доставки ещё более удобным и быстрым. Ожидается, что количество пунктов выдачи продолжит расти.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно выбрать подходящий пункт выдачи при оформлении заказа на «Авито». Это можно сделать на этапе выбора способа доставки. Список доступных пунктов выдачи будет постоянно обновляться, что позволит пользователям выбрать наиболее удобное место для получения своих посылок.

Сотрудничество «Авито» и «Почты России» открывает новые возможности для пользователей, делая процесс получения посылок проще и удобнее. Расширение сети пунктов выдачи, надёжность доставки и удобство использования делают этот сервис востребованным и полезным для всех пользователей «Авито».