Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Отправления «Авито Доставки» теперь можно получить в более чем 70 партнёрских пунктах «Почты России»
Партнёрские пункты «Почты России» — это пункты выдачи заказов разных маркетплейсов, розничные магазины, торговые точки, которые находятся дальше 500 м от почтовых отделений. До недавнего времени партнёрская сеть «Почты России» работала только на приём, а теперь в части пунктов также можно получить отправления.

Команда «Авито» и «Почты России» представили новый сервис, который будет полезен многим пользователям. Теперь посылки «Авито Доставки» можно получать более чем в 70 партнёрских пунктах «Почты России» в 33 городах России. Это нововведение значительно упростит процесс получения посылок для многих пользователей.

реклама

Партнёрские пункты «Почты России» представляют собой пункты выдачи заказов различных маркетплейсов, розничных магазинов и торговых точек, расположенных более чем в 500 метрах от почтовых отделений. Ранее партнёрская сеть «Почты России» работала только на приём отправлений, однако теперь в некоторых пунктах можно также получать посылки. В ближайшие месяцы планируется значительное увеличение числа таких точек.

В настоящее время партнёрская сеть позволяет получать заказы с «Авито», отправленные из почтовых отделений. Пользователи могут выбрать доставку в одну из более чем 70 точек при оформлении покупки. В ближайшие месяцы число партнёрских пунктов превысит 1 000, что сделает сервис ещё более доступным и удобным.

Преимущества нового сервиса очевидны. Во-первых, расширение сети пунктов выдачи упрощает доступ к отправлениям для пользователей, что особенно важно для тех, кто живет далеко от почтовых отделений. Во-вторых, увеличение числа партнёрских пунктов значительно сократит время ожидания посылок. Наконец, сотрудничество с «Почтой России» обеспечивает надёжность и безопасность доставки.

Запуск нового сервиса — это только начало. В будущем планируется расширение географии партнёрских пунктов и улучшение сервиса для пользователей. «Почта России» и «Авито» продолжают работать над тем, чтобы сделать процесс доставки ещё более удобным и быстрым. Ожидается, что количество пунктов выдачи продолжит расти.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно выбрать подходящий пункт выдачи при оформлении заказа на «Авито». Это можно сделать на этапе выбора способа доставки. Список доступных пунктов выдачи будет постоянно обновляться, что позволит пользователям выбрать наиболее удобное место для получения своих посылок.

Сотрудничество «Авито» и «Почты России» открывает новые возможности для пользователей, делая процесс получения посылок проще и удобнее. Расширение сети пунктов выдачи, надёжность доставки и удобство использования делают этот сервис востребованным и полезным для всех пользователей «Авито».

#авито #почта #почта россии #почтовый сервис #авито доставка #почтовое отделение
+
Написать комментарий (0)
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
"Авито" внедряет онлайн-показы товаров и услуг для комфорта покупателей
«Авито» запускает первую стипендиальную программу в Центральном Университете
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
3
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
6
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
12
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
5
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
One UI 7 еще долго не появится, а пока One UI 6.1.1 добавит ИИ и немного оживит S Pen
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
2

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
45
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
105
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
2
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
9
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
4
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
61
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
416

Сейчас обсуждают

Бoтo - Чaт
20:19
Зеленобесы, срочно Илоняку на гiляку!
Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring бьет рекорды
Бoтo - Чaт
20:18
Да насрать на эти яблочные потуги-заманухи.
Изменение климата усугубляет распространение птичьего гриппа H5N1 по всему миру
Бoтo - Чaт
20:17
Теперь пусть едет в село Куево к проктологам сраку починять.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых освобожден из рязанской колонии строгого режима
Валерий Новоселов
20:15
Капитализация nvidia же более 3 трлн.долларов, а не миллиардов. Или я что-то не так понял?
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
Nvidia&Intel Hater
20:13
Да,не хочет ну и ладно
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
FelsheR-BANZzZzZz
20:13
на украину что ли, к своим?
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых освобожден из рязанской колонии строгого режима
Nvidia&Intel Hater
20:13
так епть .под поддоном вентилятор будет .)
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Chimba_huimba
20:12
Нет чимбы -- нет комментариев :( Ушел минут на 15, если это чучело не вернется -- не будет ему 500 комментов
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
20:10
Чумба наверное поймал сусликов на огороде и кушает,предвкушая получить мнохо денех за высер и наконец то вдоволь поесть любимого доширака
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
20:08
Что мне нравится,когда чумбу со всех сторон макать начинают -разные люди .разного возраста и профессий ,Чумба просто всех умудрился достать
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем