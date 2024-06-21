Летом 2016 года чиновник был с поличным пойман в одном из ресторанов в российской столице в момент получения взятки от предпринимателей. В СМИ тогда разлетелась фотография, на которой видны пачки банкнот, лежащие пред растерянным чиновником.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывший восьмилетний срок заключения за взяточничество, был освобожден из рязанской колонии строгого режима. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов представителям СМИ.

реклама

Адвокат передал журналистам пресс-релиз, в котором содержится информация о состоянии здоровья и дальнейших планах его клиента. РИА Новости отмечает, что Белых чувствует себя нормально и в ближайшее время планирует посвятить себя семье и близким. Он также попросил журналистов с пониманием отнестись к его решению временно не давать интервью и комментарии.

В июне 2016 года Никита Белых был задержан в одном из московских ресторанов в момент получения взятки от предпринимателей. В СМИ широко распространилась фотография, на которой видны пачки банкнот перед растерянным чиновником. Сразу после этого происшествия он был освобожден от занимаемой должности.

В 2018 году столичный суд приговорил Белых к восьми годам колонии за взяточничество и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей. Бывший чиновник отказался признавать свою вину. С учетом почти двух лет, проведенных в СИЗО, срок наказания истек, и Белых вышел на свободу.

Стоит отметить, что Никита Белых также обвинялся в превышении полномочий. Районный суд в Кирове приговорил его к 30 месяцам тюремного заключения, однако на момент вынесения приговора срок наказания уже истек, и Белых был освобожден прямо в зале суда. Позднее это решение было обжаловано, и обвинение было снято.

Освобождение Никиты Белых из колонии привлекло внимание общественности и СМИ. Он намерен восстановить здоровье и уделять больше времени своей семье и близким. Время покажет, как бывший чиновник будет строить свою жизнь после столь длительного периода заключения.