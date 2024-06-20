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В ноябре атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море после капитальной модернизации
Первый выход "Адмирала Нахимова" в море для проведения испытаний планируется после полного завершения всего комплекса швартовных испытаний.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М завершает важный этап глубокой модернизации на предприятии "Севмаш". В ноябре 2024 года корабль выйдет в море для проведения испытаний. Этот процесс станет знаковым событием для ВМФ России и укрепит позиции флота на мировой арене.

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Согласно ТАСС, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков подтвердил, что график и порядок проведения испытаний строго регламентированы. Первый выход "Адмирала Нахимова" в море для проведения испытаний запланирован после завершения полного комплекса швартовных испытаний. В настоящий момент модернизация идет по плану, без отклонений от установленных сроков.

В процессе модернизации на крейсере была осуществлена полная замена устаревших систем и комплексов на современные аналоги, что соответствует стандартам военного корабля четвертого поколения. Обновленный "Адмирал Нахимов" станет флагманом флота, способным решать самые сложные задачи.

Крейсер "Адмирал Нахимов" был формально отправлен на ремонт в 1999 году, однако активные работы начались лишь в 2013 году. В ходе глубокой модернизации крейсер оснастят универсальным корабельным стрельбовым комплексом, что позволит ему нести ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Первоначально корабль был носителем противокорабельных ракет П-700 "Гранит". "Адмирал Нахимов" вступил в строй ВМФ СССР в декабре 1988 года под названием "Калинин" и сменил имя на нынешнее в 1992 году.

#россия #военная техника #модернизация #судостроение #вмф россии #крейсер «адмирал нахимов»
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