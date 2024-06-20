Во время визита российского лидера в Пхеньян Ким Чен Ын прямо заявил о том, что Россия противостоит агрессии всего блока НАТО.

Перед возвращением в Москву из Ханоя президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию для российских журналистов кремлёвского пула. Основные вопросы касались текущей спецоперации на Украине и недавнего визита Путина в Пхеньян. В ходе визита было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР, которое предполагает взаимную военную помощь в случае внешней агрессии.

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Журналисты поинтересовались, появятся ли в зоне спецоперации на Украине северокорейские военнослужащие на основании нового договора. Владимир Путин отметил, что в настоящий момент необходимости в задействовании войск Северной Кореи нет.

Прозвучал и уточняющий вопрос о том, можно ли считать агрессией внешних стран (блока НАТО) использование иностранного оружия, поставленного Украине, против Белгорода и других российских территорий. Президент России отметил, что это очень близко к определению агрессии, и подчеркнул, что данный вопрос находится на стадии изучения.

Изучение ситуации укладывается в концепцию предоставления России военно-технической помощи со стороны КНДР. Во время визита Путина в Пхеньян Ким Чен Ын заявил, что Россия противостоит агрессии всего блока НАТО, подчеркнув тем самым поддержку России со стороны Северной Кореи.

Пресс-конференция Владимира Путина в Ханое показала, что Россия и КНДР укрепляют стратегическое партнёрство, готовясь оказывать взаимную помощь в случае внешней агрессии. Вопрос о возможном задействовании северокорейских войск в спецоперации на Украине остаётся открытым, но на данный момент такая необходимость отсутствует. Россия продолжает изучать ситуацию на своей территории и рассматривает возможные меры реагирования.