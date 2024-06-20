В случае отказа от соблюдения данного требования или провала экзамена проживающие на территории Латвии россияне могут быть депортированы.

В Латвии вступил в силу новый закон, обязывающий всех граждан России младше 75 лет сдавать экзамен по латышскому языку. Это решение было принято латвийским парламентом и уже вызывает широкий резонанс. Издание Delfi сообщает, что в случае невыполнения данного требования или провала экзамена, проживающие на территории Латвии россияне могут быть депортированы.

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Ранее в Латвии уже действовало подобное правило, но оно касалось только тех граждан России, которые получили вид на жительство на основании закона 2003 года. Теперь же требование сдачи экзамена по латышскому языку распространяется на всех россиян младше 75 лет, что составляет несколько тысяч человек.

Многие считают, что это очередной шаг в сторону русофобии, который ограничивает права российских граждан и создает для них дополнительные трудности. Некоторые также предполагают, что латвийские власти сделают всё возможное, чтобы как можно больше российских граждан не смогли сдать экзамен. Это может включать создание сложных условий для сдачи и даже давление на экзаменуемых.

На фоне этих событий, в Киеве также произошло интересное событие. Посол Эстонии Аннели Кольк заявила, что власти страны обсуждают возможность отправки своих военных на Украину. Это заявление является еще одним шагом в сторону эскалации конфликта с Россией.