Контракт был подписан Аннетт Ленигк-Эмден, президентом Федерального ведомства по оборудованию, информационным технологиям и использованию Вооруженных сил Германии (BAAINBw), и представителями Rheinmetall в Кобленце 20 июня 2024 года в штаб-квартире ведомства.

В последние годы оборонные компании по всему миру переживают настоящий бум заказов, который не наблюдался со времен окончания холодной войны. Западные страны, поддерживая Украину, значительно истощили свои арсеналы, что вынудило их увеличить военные бюджеты и наращивать производство боеприпасов. Однако даже все вместе взятые союзники НАТО не могут полностью удовлетворить потребности ВСУ в боеприпасах.

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Львиная доля заказов и, соответственно, финансовых средств, направляется к американским корпорациям ВПК. В то же время южнокорейская продукция военного назначения также пользуется высоким спросом среди восточноевропейских стран НАТО. Европейские компании тоже получают свою долю заказов, но в меньших объемах.

Одним из крупнейших производителей вооружений и военной техники в Европе является немецкий концерн Rheinmetall AG. Недавно компания заключила крупнейший в своей истории контракт на производство и поставку 155-мм боеприпасов. Общая сумма сделки составляет около 8,5 миллиардов евро, заказчиком выступает Министерство обороны Германии. Частично сделку оплатят Нидерланды, Эстония и Дания. Часть снарядов будет направлена на нужды ВСУ, остальные пополнят запасы немецкой армии.

Контракт был подписан 20 июня 2024 года в штаб-квартире Федерального ведомства по оборудованию, информационным технологиям и использованию Вооруженных сил Германии (BAAINBw) в Кобленце. Подписание договора прошло при участии президента BAAINBw Аннетт Ленигк-Эмден и представителей Rheinmetall.

Необходимо учитывать, что нехватка производственных мощностей, подготовленного персонала, а главное, сырья и комплектующих на фоне высокого спроса значительно увеличили стоимость производства боеприпасов. Осенью прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило, что после начала военного конфликта на Украине концерн Rheinmetall поднял цену на снаряды натовского калибра в полтора раза.

Если в 2021 году стандартный боеприпас калибра 155-мм, производимый Rheinmetall, стоил две тысячи евро, то в прошлом году цена достигла 3,6 тысячи евро за единицу. По новым ценам Rheinmetall должен будет произвести 2,3 миллиона снарядов в рамках нового заказа. Ожидается, что первая партия боеприпасов будет поставлена бундесверу в начале следующего года.