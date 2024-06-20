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Шутеру Counter-Strike исполнилось 25 лет
В ноябре 2000 года игра вышла под названием Counter-Strike 1.0, в сентябре 2003 года мир увидела ставшая впоследствии культовой версия Counter-Strike 1.6.

Ровно четверть века назад, 19 июня 1999 года, мир впервые увидел модификацию для Half-Life, которая вскоре превратилась в самостоятельный проект. Первая бета-версия Counter-Strike была создана всего за несколько недель и занимала всего 8 МБ места на жестком диске. Она включала десять видов оружия и игровые карты, такие как cs_siege, cs_mansion, cs_wpndepot и cs_prison, а также режим по спасению заложников.

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В ноябре 2000 года игра вышла под названием Counter-Strike 1.0, а уже в сентябре 2003 года мир увидел легендарную версию Counter-Strike 1.6. Эта версия стала знаковой для многих игроков и оставила незабываемый след в истории киберспорта.

Следующим значительным этапом развития стала Counter-Strike: Global Offensive, вышедшая в 2012 году. Эта версия принесла множество улучшений, как в графике, так и в геймплее, что сделало её невероятно популярной среди игроков по всему миру.

Спустя 11 лет, в 2023 году, мир увидел полноценную новую часть - Counter-Strike 2. Разработчики интегрировали более продвинутую физику и реалистичную графику, что значительно повысило уровень погружения в игровой процесс.

Сегодня Counter-Strike остается одной из самых популярных игр в мире. Ежедневный онлайн уверенно превышает 1 миллион игроков, а рекорд был установлен на отметке более 1,8 миллиона игроков одновременно. Этот результат является третьим среди лучших в Steam, уступая лишь PUBG и Palworld. Киберспортивные турниры по Counter-Strike привлекают миллионы зрителей по всему миру, а призовые фонды достигают десятков миллионов долларов.

Культовая игра Counter-Strike за 25 лет своего существования прошла путь от простой модификации до одного из самых влиятельных и любимых проектов в мире гейминга. Ее влияние на киберспорт и игровую индустрию невозможно переоценить, и она продолжает радовать миллионы игроков по всему миру. Постоянные обновления и поддержка со стороны разработчиков обеспечивают жизнь игре, а сообщество игроков продолжает расти и развиваться, делая Counter-Strike символом вечной классики в мире компьютерных игр.

#counter-strike 2 #counter-strike: global offensive #counter-strike #counter-strike 1.6 #counter-strike 1.0 #кс го
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