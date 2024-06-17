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Экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия собирается выпустить мем-токены
Когда я создам эту монету-мем, она изменит всё существующее. И я не шучу, — написал Гарсия.

Эпатажный экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия анонсировал создание собственных мем-токенов, посвящённых его персоне. В своём заявлении он утверждает: «Когда я создам эту монету-мем, она изменит всё существующее. И я не шучу».

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Мем-токены, созданные или продвигаемые известными личностями, давно стали популярным трендом в криптовалюте. Несмотря на то, что мем-токены Гарсии ещё не вышли в свет, уже можно попытаться заработать на них. На сайте Polymarket принимают ставки на то, что боксёр выпустит свою криптовалюту к 21 июня. Вероятность этого события оценивается в 26%, что при успешном исходе принесёт 104% прибыли.

Большинство членов криптосообщества выражают сомнения по поводу серьёзности намерений Гарсии. Это связано с его активностью в социальной сети X, запрещённой в России. Например, за последний час он опубликовал 18 сообщений, многие из которых не несут никакой смысловой нагрузки.

Если мем-токены Гарсии действительно появятся, это может значительно повлиять на рынок криптовалют. Популярность и харизма боксера могут привлечь внимание широкой аудитории.

Однако стоит учитывать и возможные риски. Криптовалютный рынок известен своей волатильностью, и мем-токены не являются исключением. Инвесторы должны быть готовы к потенциальным потерям и тщательно взвесить все риски перед вложением средств.

Планы Райана Гарсии по выпуску мем-токенов вызвали бурную реакцию в криптосообществе. Независимо от того, воплотятся ли его идеи в жизнь, они уже привлекли внимание людей.

#криптовалюта #биткоин #мем-токены #мемкоин #райан гарсия
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