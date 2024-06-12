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BBC: взрослые и подростки, обеспокоенные тем, сколько времени они тратят на смартфон
По оценкам исследования Ofcom, в Великобритании около четверти детей в возрасте от пяти до семи лет теперь имеют собственный смартфон.

Современное общество всё больше осознаёт негативное влияние смартфонов на психическое здоровье, что приводит к росту популярности «тупых телефонов» (dumbphone) среди взрослых и подростков. В исследовании, проведённом BBC, отмечается, что всё больше людей предпочитают устройства с минимальным набором функций, чтобы сократить время, проведённое за экраном.

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Многие подростки, такие как 16-летний Люк Мартин из Канады, отмечают, что социальные сети создают эффект FOMO (страх упустить выгоду). Люк рассказал BBC, что часто терялся в бесконечном потоке информации. Исследование Гарвардского университета показывает, что использование социальных сетей активирует те же области мозга, что и приём наркотиков, вызывая зависимость.

По данным Ofcom, в Великобритании около четверти детей в возрасте от пяти до семи лет уже имеют собственные смартфоны. В то же время, различные исследования связывают активное использование социальных сетей с негативным воздействием на психическое здоровье, особенно у детей и подростков.

Некоторые взрослые и подростки начинают переходить на более простые телефоны, которые позволяют только звонить и отправлять текстовые сообщения. Люк Мартин отметил, что смог сократить время использования смартфона с 4-5 часов до 20 минут в день, переключившись на такое устройство.

Лиззи Бротон, мать пятилетнего сына, недавно приобрела телефон-раскладушку Nokia. Она рассказала, что это помогло ей пересмотреть свои привычки и проводить больше времени с сыном. Лиззи уверена, что, когда её сыну придёт время завести собственный телефон, она выберет для него простую модель. «Начинать со смартфона — не лучшая идея», — считает она.

Рост популярности «тупых телефонов» свидетельствует о том, что всё больше людей стремятся к балансу между использованием технологий и сохранением психического здоровья. Отказ от смартфонов в пользу простых устройств помогает сократить время, проведённое за экраном, и сосредоточиться на реальной жизни и общении с близкими.

Таким образом, возвращение к простым телефонам становится не просто трендом, а необходимым шагом для многих, кто хочет улучшить качество своей жизни и психическое здоровье.

#смартфон #социальные сети #телефон #bbc #смартфон вред
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