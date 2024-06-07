Прогнозы на будущее криптовалюты всегда вызывают оживленные обсуждения. Недавний прогноз Джеффри Кендрика из Standard Chartered привлекает особое внимание. Кендрик уверен, что биткоин будет расти к отметке $100 000 по мере приближения ноябрьских выборов, а при победе Дональда Трампа криптовалюта может достичь $150 000.
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Инвестиционный аналитик Джеффри Кендрик отмечает, что администрация действующего президента США проявила прагматичность, одобрив спотовые биржевые фонды (ETF), привязанные к эфиру.
Однако, позже президент Джо Байден наложил вето на резолюцию об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), что ужесточает требования к финансовым организациям. Кендрик считает, что если Дональд Трамп выиграет выборы, то он станет более дружелюбным к криптовалютам, чем Байден, что может способствовать дальнейшему росту биткоина.
Благоприятные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики также могут сыграть положительную роль в росте биткоина. Высокий уровень занятости способствует укреплению экономики и росту инвестиций в различные активы, включая криптовалюты.
Кендрик уверен, что в ближайшие выходные биткоин может достичь нового рекордного максимума. Это откроет путь для его роста до $80 000 к концу июня, а к концу следующего года, возможно и до $200 000.
Согласно прогнозам Кендрика, если биткоин достигнет отметки $150 000 к концу 2024 года, он сможет войти в клуб активов с рыночной капитализацией в $3 трлн. Это поставит его в один ряд с такими компаниями, как NVIDIA Corporation, акции которой недавно достигли этой отметки.
Если биткоин продолжит расти такими темпами, то к концу 2025 года его стоимость может достигнуть $200 000. Это создаст новые возможности для инвесторов и укрепит позиции криптовалюты на мировом рынке.
Прогнозы Джеффри Кендрика по поводу роста биткоина выглядят весьма оптимистично. Влияние политической ситуации, экономические показатели и долгосрочные тенденции играют ключевую роль в формировании курса первой криптовалюты. Независимо от того, достигнет ли биткоин прогнозируемых отметок, очевидно, что криптовалюты продолжают оставаться важным элементом современной финансовой системы.