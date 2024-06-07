Прогнозы Джеффри Кендрика по поводу роста биткоина выглядят весьма оптимистично.

Прогнозы на будущее криптовалюты всегда вызывают оживленные обсуждения. Недавний прогноз Джеффри Кендрика из Standard Chartered привлекает особое внимание. Кендрик уверен, что биткоин будет расти к отметке $100 000 по мере приближения ноябрьских выборов, а при победе Дональда Трампа криптовалюта может достичь $150 000.

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Инвестиционный аналитик Джеффри Кендрик отмечает, что администрация действующего президента США проявила прагматичность, одобрив спотовые биржевые фонды (ETF), привязанные к эфиру.

Однако, позже президент Джо Байден наложил вето на резолюцию об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), что ужесточает требования к финансовым организациям. Кендрик считает, что если Дональд Трамп выиграет выборы, то он станет более дружелюбным к криптовалютам, чем Байден, что может способствовать дальнейшему росту биткоина.

Благоприятные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики также могут сыграть положительную роль в росте биткоина. Высокий уровень занятости способствует укреплению экономики и росту инвестиций в различные активы, включая криптовалюты.

Кендрик уверен, что в ближайшие выходные биткоин может достичь нового рекордного максимума. Это откроет путь для его роста до $80 000 к концу июня, а к концу следующего года, возможно и до $200 000.

Согласно прогнозам Кендрика, если биткоин достигнет отметки $150 000 к концу 2024 года, он сможет войти в клуб активов с рыночной капитализацией в $3 трлн. Это поставит его в один ряд с такими компаниями, как NVIDIA Corporation, акции которой недавно достигли этой отметки.

Если биткоин продолжит расти такими темпами, то к концу 2025 года его стоимость может достигнуть $200 000. Это создаст новые возможности для инвесторов и укрепит позиции криптовалюты на мировом рынке.

Прогнозы Джеффри Кендрика по поводу роста биткоина выглядят весьма оптимистично. Влияние политической ситуации, экономические показатели и долгосрочные тенденции играют ключевую роль в формировании курса первой криптовалюты. Независимо от того, достигнет ли биткоин прогнозируемых отметок, очевидно, что криптовалюты продолжают оставаться важным элементом современной финансовой системы.