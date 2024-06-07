MSI ранее также показывала первую системную плату для настольного ПК с местом для установки модуля CAMM2 вместо слотов DIMM.

Компания MSI на выставке Computex 2024 представила первую в мире систему жидкостного охлаждения для модулей оперативной памяти CAMM2. Новинка представляет собой водоблок для модуля ОЗУ.

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Жидкостное охлаждение оперативной памяти — это новая концепция, предложенная MSI. В отличие от традиционных воздушных систем, жидкостное охлаждение позволяет более эффективно отводить тепло от компонентов, обеспечивая стабильную работу системы даже при высоких нагрузках.

Ранее MSI уже показала первую системную плату для настольных ПК с местом для установки модуля CAMM2. Этот формат отличается горизонтальным размещением модулей относительно системной платы, что делает установку водоблока логичным и удобным решением.

На данный момент подробные технические характеристики нового водоблока не разглашаются, и пока неясно, когда продукт поступит в продажу. Однако интерес к новой технологии уже высок, учитывая, что на рынке настольных системных плат с поддержкой CAMM2 MSI пока является единственным производителем.

Помимо системы жидкостного охлаждения, сегодня MSI представила уникальный настольный игровой ПК с интегрированным в корпус огромным дисплеем.

Презентация на Computex 2024 подтвердила лидерство MSI в области инновационных решений для ПК. В будущем нас ожидают ещё более интересные и функциональные решения от MSI.