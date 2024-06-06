По словам губернатора Ульяновской области, для этого сейчас делается всё.

Ульяновский авиастроительный завод «Авиастар», являющийся филиалом ПАО «Ил», стремится к значительному увеличению производственных мощностей. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что завод планирует производить до 16-18 самолетов в год к 2027 году.

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В 2023 году «Авиастар» достиг рекордного уровня производства, выпустив шесть самолетов. За всю историю завода заказчикам были переданы 21 самолет модели Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А, из которых 18 серийных. Эти показатели подчеркивают значительное повышение производственных возможностей предприятия.

"В этом году «Авиастар» планирует выпустить восемь самолетов, а в последующие годы наращивать выпуск," — отметил губернатор Алексей Русских.

На заводе ведется активная работа по созданию поточной линии сборки панелей фюзеляжа для новейшего регионального самолета Ил-114-300. Эта линия позволит заводу выйти на серийное производство самолётокомплектов. В апреле было объявлено о планах завода по выпуску 12 самолётокомплектов в год.

В новую поточную линию будет установлено оборудование для автоматической клёпки, а также камеры для окраски, герметизации и сушки. Это оборудование обеспечит высокий уровень автоматизации и повышения качества производственного процесса.

Развитие производственных мощностей «Авиастар» является важной частью стратегического плана по увеличению выпуска авиационной техники. Реализация этих планов потребует значительных инвестиций и использования передовых технологий, что, в свою очередь, укрепит позиции России на мировом рынке авиации.

Рост производственных мощностей «Авиастар» также положительно скажется на экономике Ульяновской области, создавая новые рабочие места и привлекая инвестиции. Успех завода способствует развитию региональной инфраструктуры и повышению уровня жизни населения.