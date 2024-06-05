Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
В политике Google почти год был пункт о праве конфисковывать смартфоны Pixel без компенсации
Данный пункт появился у Google летом прошлого года, но в целом остался незамеченным.

Компания Apple часто подвергается критике за свою политику ремонта, но Google, похоже, решила превзойти всех в этом вопросе. Согласно условиям обслуживания и ремонта, Google может конфисковать ваш смартфон Pixel, если он был отремонтирован с использованием неофициальных запчастей. Эта новость вызвала серьезный резонанс в СМИ и среди пользователей.

реклама

На официальной странице Google, посвященной условиям программы обслуживания и ремонта, указано, что, если пользователь отправит в сервисный центр смартфон Pixel, который имеет неавторизированные детали, устройство может не вернуться к владельцу.

Google прямо заявляет: "Не отправляйте устройство, содержащее детали, не одобренные Google. В противном случае ваше устройство не будет вам возвращено." Это заявление вызвало множество вопросов о законности такой политики.

Хотя этот пункт появился летом прошлого года, пользователи обратили на него внимание только недавно. В ответ на негативную реакцию СМИ, Google быстро сделала заявление, что не планирует оставлять себе устройства с неоригинальными запчастями.

Google заявила: "Если клиент отправляет свой Pixel в Google для ремонта, мы не оставим его вне зависимости от того, есть ли у него неоригинальные детали или нет. В определенных ситуациях мы не сможем завершить ремонт из-за проблем с безопасностью. В этом случае мы либо отправим его обратно клиенту, либо вместе с ним определим дальнейшие действия. Клиенты также могут свободно выбирать варианты ремонта, которые подходят им лучше всего. Мы обновляем наши Условия использования, чтобы прояснить это."

Владельцы телефонов Pixel обеспокоены тем, что Google может отказать в возврате устройства. Пока изменений на сайте Google не произошло, пользователи остаются в ожидании официальных обновлений.

Для владельцев смартфонов Pixel важно знать свои права и возможные варианты ремонта. Пользователи могут выбирать между авторизованными сервисными центрами и независимыми мастерами, учитывая при этом риски использования неофициальных запчастей.

#смартфон #технологии #google #телефон #google pixel #новости технологий
+
Написать комментарий (0)
К концу 2024 года OPPO внедрит в свои смартфоны более 100 функций искусственного интеллекта
ASUS представила источник бесперебойного питания ROG MJOLNIR в форме молота Тора
Motorola представила свой новый смартфон Edge (2024) с процессором Snapdragon 7s Gen 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
26
Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
3
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
7
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
3
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
1
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
1
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
2
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+
Financial Times: Китай требует от России понизить цену на газ до внутрироссийского уровня
14
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
2
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Опубликован обновленный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15
+
Обновление безопасности Google Play за май 2024 года замедляет работу устройств Galaxy
1

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
227
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
114
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
48
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
18
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
18
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
6
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
13
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
27
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
85
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
23:06
Мне кроме шуток кажется,что у него шизофрения или какое то другое расстройство психики.Но вообще больше на параноидальную шизофрению думаю похоже
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
lighteon
23:02
https://www.youtube.com/watch?v=WZFptjkCNMg Кстати Линукс в моих глазах начинает немного реабилитироваться. Я думал, что до Polaris нет жизни на Линукс, а вот ошибался. У блогера похоже из нужного ме...
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
VAKT
23:02
сейчас знакомый играет в дарк соулс ремастер, а перед этим прошёл метро эксодус - не жаловался/не жалуется на фризы. Да и матплата у него кроссхаир. Потихоньку думает поменять систему, но без фанатизм...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
kitava
22:58
В западном мире раскол. Это хорошо.
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против МУС
swr5
22:47
Может у вас LTSC 2019? На редакцию 2021 года точно есть.
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
Антон Тутынин
22:44
Тоже неплохо)))
Colorful продемонстрировала, как будет выглядеть жидкостное охлаждение RTX 5090
vl
22:44
вполне дёшево, если не использовать топовые процессоры и видеокарты, тогда не придётся раскручивать вентиляторы выше 1000-1100 об/мин .
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
swr5
22:37
А будет ли еще поддерживать та гребенка модуль TPM 2.0? Возможно только TPM 1.2, который не подойдет для W11.
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
Mallory
22:33
Причем, AMDGPU он для всего что новее чем Southern Islands, а это карты которым по 12 лет.
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Mallory
22:32
Вообще, чтобы поциэнт (sic) мог самостоятельно податься на выписку, надо чтобы он сначала сам согласился на госпитализацию. Хотя возможно в минуту просветления он сам дошел и сдался на руки.
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем