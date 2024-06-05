Данный пункт появился у Google летом прошлого года, но в целом остался незамеченным.

Компания Apple часто подвергается критике за свою политику ремонта, но Google, похоже, решила превзойти всех в этом вопросе. Согласно условиям обслуживания и ремонта, Google может конфисковать ваш смартфон Pixel, если он был отремонтирован с использованием неофициальных запчастей. Эта новость вызвала серьезный резонанс в СМИ и среди пользователей.

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На официальной странице Google, посвященной условиям программы обслуживания и ремонта, указано, что, если пользователь отправит в сервисный центр смартфон Pixel, который имеет неавторизированные детали, устройство может не вернуться к владельцу.

Google прямо заявляет: "Не отправляйте устройство, содержащее детали, не одобренные Google. В противном случае ваше устройство не будет вам возвращено." Это заявление вызвало множество вопросов о законности такой политики.

Хотя этот пункт появился летом прошлого года, пользователи обратили на него внимание только недавно. В ответ на негативную реакцию СМИ, Google быстро сделала заявление, что не планирует оставлять себе устройства с неоригинальными запчастями.

Google заявила: "Если клиент отправляет свой Pixel в Google для ремонта, мы не оставим его вне зависимости от того, есть ли у него неоригинальные детали или нет. В определенных ситуациях мы не сможем завершить ремонт из-за проблем с безопасностью. В этом случае мы либо отправим его обратно клиенту, либо вместе с ним определим дальнейшие действия. Клиенты также могут свободно выбирать варианты ремонта, которые подходят им лучше всего. Мы обновляем наши Условия использования, чтобы прояснить это."

Владельцы телефонов Pixel обеспокоены тем, что Google может отказать в возврате устройства. Пока изменений на сайте Google не произошло, пользователи остаются в ожидании официальных обновлений.

Для владельцев смартфонов Pixel важно знать свои права и возможные варианты ремонта. Пользователи могут выбирать между авторизованными сервисными центрами и независимыми мастерами, учитывая при этом риски использования неофициальных запчастей.