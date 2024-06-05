Ракета ULA Atlas V стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал с двумя астронавтами и достигла орбиты примерно двенадцать минут спустя. Следующие 25 часов экипаж проведет в пути к МКС.

NASA наконец-то успешно запустило космический корабль Boeing Starliner к Международной космической станции (МКС) после многолетних задержек и переносов.

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Ракета ULA Atlas V стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал, доставив на орбиту двух астронавтов. Полет к орбите занял примерно двенадцать минут, после чего началось 25-часовое путешествие экипажа к МКС. Этот запуск стал первым пилотируемым полетом Starliner, что делает его особенно значимым событием для NASA и Boeing.

Starliner совершил свой первый пилотируемый полет на фоне успешных миссий конкурента SpaceX Crew Dragon, который уже выполнил для NASA девять миссий и четыре частных полета. В то время как Starliner ранее летал всего дважды в беспилотном режиме, и в первый из этих полетов не достиг МКС.

Интересно отметить, что при выборе партнеров для программы пилотируемых полетов NASA изначально сделало основную ставку на Boeing, предоставив компании больше финансовой поддержки по сравнению со SpaceX. Тем не менее, именно SpaceX удалось добиться значительных успехов в этой области, выполнив ряд успешных миссий. Это поднимает вопросы о стратегическом выборе NASA и распределении финансовых ресурсов.

В будущем NASA планирует продолжить использование как Starliner, так и Crew Dragon. Такой ход событий может способствовать развитию коммерческих космических полетов и открытию новых возможностей для исследований в космосе.