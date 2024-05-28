В апреле в России было продано 212 люксовых машин — на 12% меньше, чем в апреле 2023 года.

В апреле 2024 года российский рынок подержанных люксовых автомобилей впервые в текущем году продемонстрировал снижение продаж. Всего было продано 212 автомобилей, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое падение продаж вызвало интерес к анализу текущих тенденций и причин снижения спроса на люксовые автомобили.

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В рейтинге брендов, которые пользуются наибольшей популярностью среди покупателей подержанных люксовых автомобилей, уверенно лидирует Bentley. На долю британского бренда приходится 40% всех проданных автомобилей, что составляет 82 машины. Вслед за Bentley следуют Maserati с 38 проданными автомобилями и Rolls-Royce с 34 машинами.

Самым востребованным подержанным люксовым автомобилем в России в апреле стал Bentley Continental GT. За месяц было продано 42 автомобиля этой модели.

Другие проданные машины модели:

Maserati Levante – 20 проданных единиц.

– 20 проданных единиц. Bentley Bentayga – 19 проданных автомобилей.

– 19 проданных автомобилей. Bentley Continental Flying Spur – 16 проданных единиц.

– 16 проданных единиц. Lamborghini Urus – 15 проданных автомобилей.

Снижение продаж подержанных люксовых автомобилей в апреле может быть связано с несколькими факторами:

Экономическая нестабильность. Финансовые колебания и неопределенность на рынке могут снижать покупательскую способность и интерес к дорогостоящим покупкам.

Финансовые колебания и неопределенность на рынке могут снижать покупательскую способность и интерес к дорогостоящим покупкам. Увеличение стоимости обслуживания. Уход за роскошными автомобилями требует значительных затрат, что может отпугивать потенциальных покупателей.

Уход за роскошными автомобилями требует значительных затрат, что может отпугивать потенциальных покупателей. Изменение предпочтений потребителей. Возможно, покупатели стали отдавать предпочтение новым автомобилям среднего класса, которые предлагают современные технологии и комфорт по более доступной цене.

Падение продаж подержанных люксовых автомобилей в России в апреле 2024 года свидетельствует о изменениях на рынке подержанных люксовых автомобилей. Однако, несмотря на временные трудности, лидеры рынка, такие как Bentley, Maserati и Rolls-Royce, продолжают привлекать покупателей благодаря своему качеству и престижу.