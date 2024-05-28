В апреле 2024 года российский рынок подержанных люксовых автомобилей впервые в текущем году продемонстрировал снижение продаж. Всего было продано 212 автомобилей, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое падение продаж вызвало интерес к анализу текущих тенденций и причин снижения спроса на люксовые автомобили.
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В рейтинге брендов, которые пользуются наибольшей популярностью среди покупателей подержанных люксовых автомобилей, уверенно лидирует Bentley. На долю британского бренда приходится 40% всех проданных автомобилей, что составляет 82 машины. Вслед за Bentley следуют Maserati с 38 проданными автомобилями и Rolls-Royce с 34 машинами.
Самым востребованным подержанным люксовым автомобилем в России в апреле стал Bentley Continental GT. За месяц было продано 42 автомобиля этой модели.
Другие проданные машины модели:
- Maserati Levante – 20 проданных единиц.
- Bentley Bentayga – 19 проданных автомобилей.
- Bentley Continental Flying Spur – 16 проданных единиц.
- Lamborghini Urus – 15 проданных автомобилей.
Снижение продаж подержанных люксовых автомобилей в апреле может быть связано с несколькими факторами:
- Экономическая нестабильность. Финансовые колебания и неопределенность на рынке могут снижать покупательскую способность и интерес к дорогостоящим покупкам.
- Увеличение стоимости обслуживания. Уход за роскошными автомобилями требует значительных затрат, что может отпугивать потенциальных покупателей.
- Изменение предпочтений потребителей. Возможно, покупатели стали отдавать предпочтение новым автомобилям среднего класса, которые предлагают современные технологии и комфорт по более доступной цене.
Падение продаж подержанных люксовых автомобилей в России в апреле 2024 года свидетельствует о изменениях на рынке подержанных люксовых автомобилей. Однако, несмотря на временные трудности, лидеры рынка, такие как Bentley, Maserati и Rolls-Royce, продолжают привлекать покупателей благодаря своему качеству и престижу.