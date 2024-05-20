Ulefone обычно не делает акцент на камере, но в данном случае новинка получила довольно крупный датчик. Это Samsung ISOCELL GN1 с разрешением 50 Мп и оптическим форматом 1/1,31 дюйма. Этот же датчик использовался в смартфонах Google Pixel 6/6 Pro/7/7 Pro.

Компания Ulefone анонсировала выход нового смартфона Note 18 Ultra, который выделяется своими камерами. Обычно Ulefone не акцентирует внимание на камерах, однако в этот раз они установили крупный датчик Samsung ISOCELL GN1 с разрешением 50 Мп и оптическим форматом 1/1,31 дюйма, аналогичный тому, что используется в Google Pixel 6/6 Pro/7/7 Pro.

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Сам по себе датчик не является гарантией качественных фотографий и видео, однако Note 18 Ultra имеет все шансы стать исключением. За стоимость всего 150 долларов (сейчас смартфон продается на Aliexpress за 160 долларов), он может предложить уникальные возможности для своей ценовой категории.

Помимо основной камеры, смартфон оснащен сверхширокоугольной камерой с разрешением 50 Мп, правда, с другим типом датчика. Экран Note 18 Ultra представляет собой 6,78-дюймовую панель IPS с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавное изображение и комфорт при просмотре контента.

Сердце устройства - процессор MediaTek Dimensity 720, который хоть и не является самым новым, но обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. В смартфоне установлено 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти, что позволяет комфортно использовать устройство без необходимости частого очищения памяти. Аккумулятор ёмкостью 5450 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки обеспечивает длительное время автономной работы.

Этот смартфон демонстрирует, что даже бюджетные устройства могут предложить пользователям высокое качество и функциональность, сравнимые с более дорогими моделями.