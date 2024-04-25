Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Qualcomm представила свои однокристальные системы Snapdragon X для ноутбуков с Windows
Вчерашняя утечка была верна: компания анонсировала пять моделей SoC, четыре из которых относятся к линейке X Elite, а одна является частью линейки X Plus.

реклама

Компания Qualcomm представила свои последние однокристальные системы Snapdragon X, предназначенные для ноутбуков с операционной системой Windows. Вчерашняя утечка информации оказалась верной: анонсированы пять моделей SoC, четыре из которых входят в линейку X Elite, а одна принадлежит линейке X Plus. Пока неясно, будут ли эти линейки дополнены новыми моделями, хотя ранее поступали слухи о четырех SoC в каждой из линеек.

реклама

Компания Qualcomm представила новый подход к именованию чипов, используемых в данном сегменте. Названия моделей выглядят сложными, и последние цифры, кажется, в настоящее время не нужны, так как зарезервированы для будущих моделей SoC.

Технические характеристики всех четырех платформ довольно схожи, и значительных различий в производительности между ними ожидать не приходится. У всех моделей X Elite по 12 ядер CPU, в то время как у X Plus — 10 ядер. Это новые ядра Oryon, разработанные на основе наработок компании Nuvia, приобретенной Qualcomm в 2021 году. Новые платформы также поддерживают память LPDDR5X-8448.

Все SoC оснащены 42 МБ кеш-памяти и NPU с производительностью 45 TOPS. Для сравнения: 

  • Core Ultra (11 TOPS).
  • Ryzen 8040 (16 TOPS). 

Детали о графическом ядре Adreno пока остаются недоступными, но его производительность варьируется от 3,8 до 4,6 TFLOPS в зависимости от SoC. Платформы производятся по техпроцессу 4 нм и поддерживают PCIe 4.0, память UFS 4.0, разрешение 4K и дополнительные функции, такие как камеры высокого разрешения и технологии связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB4 и модем Snapdragon X65 5G.

Компания Qualcomm представила результаты тестирования новых чипов на Snapdragon X Elite X1E-80-100 и Snapdragon X Plus X1P-65-100. Хотя результаты тестов оказались впечатляющими, следует помнить об энергопотреблении и дополнительных параметрах, включая цену устройств. Qualcomm обещает выпустить ноутбуки с новыми SoC в середине текущего года, они будут поставляться с Windows 11 с обновлением 24H2. 

#qualcomm #windows 11 #soc #snapdragon #snapdragon x elite #windows 11 24h2 #snapdragon x plus #nuvia #snapdragon x65 5g
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
13
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
+
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
2
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
3
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
8
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
2
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
1
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
1
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
2
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
1
Кладоискатель из Вьетнама сообщил о тоннах золота, спрятанных на дне реки
+
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
1
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
6
Американские автодилеры грозят судом компании VW, которая запускает новый бренд электромобилей
1
Падение продаж на 19% обеспечило Apple худший квартал в Китае с 2020 года
+
Смартфон Xiaomi Poco F6 может получить производительную SoC Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку на 120 Вт
1
Galaxy Z Fold 6 будет доступен в пяти цветовых вариантах
+
Baseus выпустила наушники M2s Pro с шумоподавлением 52 дБ и звуком высокого разрешения
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
10
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
359
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
49
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
26
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
16
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
7
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
53
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
23
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
21

Сейчас обсуждают

VL86f
03:43
Говорят пытаются. Насколько я знаю steam и старый portproton уже есть. А так есть целы телеграмм канал по таким достижениям (Правда он по форку FreeBSD - GhostBSD) https://t.me/ghostbsd/144003
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
nukemall
03:27
"Тигр" изучать имело смысл хотя бы с точки зрения "ну нифига ж они наворотили" - там и преселекторная коробка передач(выжим сцепления и переключение передач пневмогидроприводами), и немногим менее сур...
MWM: В РФ изучают трофейный Leopard, как советские специалисты изучали германский Тигр во время ВОВ
nukemall
03:21
Смех должно вызывать такое заявление, а не резонанс. ВПК у мелкобритании почти не осталось, даже стрелковое оружие производить негде - последнего производителя лет двадцать как приватизировали после ч...
ВПК Великобритании переходит в «режим военной экономики», игнорируя проблемы внутри страны
Александр Высоцких
03:20
Не чего лучше американская элита не могла придумать чтоб оправдать себя за ковид. Сейчас иногенты с пеной у рта будут доказывать что ковид вспыхнул из за обезьян.
Шимпанзе, питающиеся гуано летучих мышей, могут передать людям смертельные вирусы
Мохнатый
03:17
Всё для людей...
Госкомпания «Автодор» подняла цены на проезд по платным дорогам в России
E. S.
03:12
так уже не первый завод, проснись! микроконтроллеры уже 2 завода делают, покруче какой-нибудь ардуинки
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
Windmark
02:45
Мне не нравится Линукс
В релизной версии Windows 11 после обновления появилась реклама в меню «Пуск»
АЕV
02:31
Иди смотри "слово чмошника, фуфло на асфальте". Кстати в сериале фолыч на удивление нет никаких повесточек, но ты же в это не поверишь ибо не смотрел его. И кстати мне серия игр Фоллаут не зашла но се...
Amazon Prime продлили сериал «Фоллаут» на второй сезон
Garik Saven
02:30
Потанину и подобным мыслителям о благАх для Родины пора на ".зону".Только рыло из запада убрал, так в Китац норовит засунуть
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Ironman
02:19
О каких проблемах из-за санкций он говорит, если санкции нам полезны и Путин сам просил ввести все санкции, которые только возможно
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем