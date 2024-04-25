Вчерашняя утечка была верна: компания анонсировала пять моделей SoC, четыре из которых относятся к линейке X Elite, а одна является частью линейки X Plus.

Компания Qualcomm представила свои последние однокристальные системы Snapdragon X, предназначенные для ноутбуков с операционной системой Windows. Вчерашняя утечка информации оказалась верной: анонсированы пять моделей SoC, четыре из которых входят в линейку X Elite, а одна принадлежит линейке X Plus. Пока неясно, будут ли эти линейки дополнены новыми моделями, хотя ранее поступали слухи о четырех SoC в каждой из линеек.

реклама

Компания Qualcomm представила новый подход к именованию чипов, используемых в данном сегменте. Названия моделей выглядят сложными, и последние цифры, кажется, в настоящее время не нужны, так как зарезервированы для будущих моделей SoC.

Технические характеристики всех четырех платформ довольно схожи, и значительных различий в производительности между ними ожидать не приходится. У всех моделей X Elite по 12 ядер CPU, в то время как у X Plus — 10 ядер. Это новые ядра Oryon, разработанные на основе наработок компании Nuvia, приобретенной Qualcomm в 2021 году. Новые платформы также поддерживают память LPDDR5X-8448.

Все SoC оснащены 42 МБ кеш-памяти и NPU с производительностью 45 TOPS. Для сравнения:

Core Ultra (11 TOPS).

Ryzen 8040 (16 TOPS).

Детали о графическом ядре Adreno пока остаются недоступными, но его производительность варьируется от 3,8 до 4,6 TFLOPS в зависимости от SoC. Платформы производятся по техпроцессу 4 нм и поддерживают PCIe 4.0, память UFS 4.0, разрешение 4K и дополнительные функции, такие как камеры высокого разрешения и технологии связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB4 и модем Snapdragon X65 5G.

Компания Qualcomm представила результаты тестирования новых чипов на Snapdragon X Elite X1E-80-100 и Snapdragon X Plus X1P-65-100. Хотя результаты тестов оказались впечатляющими, следует помнить об энергопотреблении и дополнительных параметрах, включая цену устройств. Qualcomm обещает выпустить ноутбуки с новыми SoC в середине текущего года, они будут поставляться с Windows 11 с обновлением 24H2.