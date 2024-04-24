Обновление YandexART даст пользователям возможность создавать изображения в разных форматах, таких как 16:9, 4:3 или 3:4.

Команда Яндекса представила обновленную версию диффузионной нейросети Yandex AI Rendering Technology (YandexART). Это обновление внесло значительные изменения в технологии генерации изображений и анимации в ответ на текстовые запросы пользователей.

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Основным изменением в YandexART 1.3 стал переход на новую технологию для генерации изображений — латентную диффузию. Это позволило сократить использование вычислительных ресурсов и создавать ещё более реалистичные и качественные изображения.

Другим важным шагом стало увеличение датасета, на котором обучалась модель, в 2,5 раза. Благодаря этому YandexART лучше понимает текстовые запросы пользователей и может создавать изображения в разных форматах с высоким уровнем реализма.

Технология латентной диффузии основана на формировании промежуточного представления изображения в виде латентного кода. Этот компактный код содержит основную информацию об изображении в сжатой форме, что позволяет нейросети эффективно раскрывать его в полноценное изображение высокого разрешения за один шаг. Такой подход не только экономит ресурсы, но и обеспечивает высокий уровень качества графики.

С обновлением нейросети YandexART пользователи получили возможность создавать изображения в разных форматах, таких как 16:9, 4:3 или 3:4. Это расширяет круг применения нейросети и делает её более универсальной для различных целей и задач.

Обновление YandexART до версии 1.3 стало значимым шагом в области генерации изображений и анимации. Технология латентной диффузии и увеличение датасета позволяют создавать ещё более реалистичный и качественный контент, что удовлетворяет запросы пользователей и расширяет возможности применения нейросети YandexART.