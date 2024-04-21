DAO владеет эксклюзивными правами на изображение щенка, сидящего на диване, фотографии, которая вдохновила разработчиков на создание сразу нескольких криптовалют на собачью тематику.

Децентрализованная автономная организация (DAO) Own The Doge, связанная с популярным мемкоином Shiba-Inu, заключила значимую сделку с Сато Ацуко, владелицей 18-летней собаки породы шиба-ину по кличке Кабосу. DAO приобрела эксклюзивные права на изображение собаки, которое вдохновило некоторых участников криптосообщества людей на создание нескольких криптовалют на основе шиба-ину мема.

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Руководители Own The Doge выразили уверенность в том, что данная сделка открывает новые возможности для компаний, где возникают споры и путаница в вопросах авторских прав.

Условия сделки были обсуждены в течение трех лет при активном участии экспертов по правовым вопросам из США и Японии. Стоимость сделки не разглашается, однако это не первое сотрудничество между организацией и владелицей собаки. Ранее был выпущен документальный фильм об истории Doge и эволюции изображения в криптосфере и за её пределами.

Представители DAO утверждают, что теперь, благодаря ясности в отношении авторских прав на изображение собаки, они могут идти на более значимые партнёрства с крупными брендами и организациями.

Не только Кабосу стала объектом внимания в криптосфере. В марте на аукционе была продана NFT-версия Ачи, талисмана-щенка альткоина dogwifhat (WIF), за внушительную сумму. Это ещё один пример того, как изображения собак становятся объектами криптовалютного интереса.

Сделка между DAO Own The Doge и Сато Ацуко является не только юридически значимой. Она показывает, что образ может играть ключевую роль в криптосфере, привлекая внимание и инвестиции на основе уникальных историй и эмоциональной привязанности сообщества.