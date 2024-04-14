Габариты ЗУ составляют 101 х 71 х 35 мм.

Компания Nubia порадовала своих фанатов инновационным зарядным устройством мощностью 150 Вт, представив его в необычном дизайне.

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Одной из особенностей новинки является ее внешний вид. Зарядное устройство Nubia выделяется среди аналогов благодаря пластиковому корпусу, частично прозрачному с различными узорами. Дополнительно корпус оснащен подсветкой и небольшим дисплеем, на котором отображаются основные параметры работы зарядного устройства.

Одним из преимуществ является разнообразие вариантов подключения. Помимо стандартной вилки для розетки, устройство оснащено специальным магнитным коннектором с кабелем, превращающим зарядное устройство в настольный блок.

Зарядное устройство Nubia оснащено двумя портами USB-C, одним USB-A и портом питания с ноутбучным штекером. Важно отметить, что компания предоставляет бесплатно кабель, соответствующий модели вашего ноутбука. Максимальная мощность составляет 150 Вт. Количество подключаемых устройств не влияет на скорость зарядки благодаря интеллектуальной системе распределения энергии.

Размеры зарядного устройства Nubia составляют 101 х 71 х 35 мм, что делает его компактным и удобным для переноски. За данное ЗУ просят около 140 долларов.