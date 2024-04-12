Пользователи смогут «прокачать» свои дроны и создавать классные проекты в сфере автономных полетов.

На конференции «Технологии Геоскана 2024» в Санкт-Петербурге был представлен первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер» от российской компании «Геоскан». Этот дрон специально разработан для молодежных гонок на дронах и имеет программное обеспечение для виртуальных полетных тренировок.

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Квадрокоптер «Геоскан Пионер FPV» создан для высокоскоростных полетов в помещениях. Его специальная рама и моторы позволяют не только оттачивать навыки пилотирования, но и совершать качественные съемки. Обновленная плата дрона поддерживает более мощные моторы, что улучшает его маневренность, грузоподъемность и скоростные характеристики. Система связи с пультом управления ExpressLRS позволяет управлять дроном на расстоянии до 1 км.

Технические характеристики

Дальность полета: 8 минут

Вес: менее 500 граммов

Аккумулятор: 1200 мА·ч

Помимо квадрокоптера, компания выпустит специальный FPV-симулятор, который поможет пилотам отрабатывать навыки пилотирования в безопасных условиях виртуального пространства. Симулятор моделирует летные характеристики квадрокоптера «Геоскан Пионер FPV» и позволяет проводить разнообразные полеты в различных сценариях.

Михаил Луцкий, руководитель отдела образовательных проектов ГК «Геоскан», отметил, что новая плата автопилота расширяет возможности дрона и позволяет создавать интересные проекты в сфере автономных полетов. Вместе с дополнительными элементами, она разнообразит сценарии использования FPV-квадрокоптера, включая игры в футбол, баскетбол и квиддич благодаря специальной сферической защите дрона.

Компания "Геоскан" активно развивает сегмент FPV-квадрокоптеров, предлагая инновационные решения для молодежных гонок на дронах и обучения пилотированию. Вместе с FPV-симулятором и новой платой автопилота, квадрокоптер предлагает не только возможность развития навыков пилотирования, но и создание интересных проектов в сфере автономных полетов.