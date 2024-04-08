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Финансовый портфель
Завод «Москвич» в ближайшее время планирует перейти на производство по полному циклу
Это больше сложных технологических операций: сварка, окраска, а также тщательный контроль качества. Заводу нужно ещё больше квалифицированных сотрудников.

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Завод "Москвич" готовится к важному шагу - переходу на производство по полному циклу. Для этого требуется дополнительный штат квалифицированных специалистов.

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Согласно информации из официального телеграм-канала, завод "Москвич" уже объявил о расширении своего штата. Вакансии включают ремонтников по кузову и лакокрасочному покрытию, маляров, слесарей механосборочных работ, а также водителей электропогрузчиков.

Для привлечения квалифицированных кадров завод "Москвич" предлагает не только официальное трудоустройство, но и дополнительные бонусы. Среди них вкусные обеды, скидки на автомобили предприятия, а также удобные места для парковки машин и велосипедов.

Следует отметить, что завод "Москвич" уже готовит свои модели, такие как "Москвич 3" и "Москвич 3е", к производству по полному циклу. Эти автомобили будут собираться из более чем 900 компонентов, что подчеркивает новую технологическую готовность предприятия.

Расширение производства на заводе "Москвич" связано не только с техническими инновациями, но и с созданием новых рабочих мест и развитием автомобильной индустрии. Это предоставляет возможности для квалифицированных специалистов и приносит новые перспективы для отечественного автопрома.

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